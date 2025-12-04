세계일보

검색

홍천군, 자운지구 다목적 농촌용수 개발 ‘기본조사 지구’ 승인

입력 : 2025-12-04 11:37:22 수정 : 2025-12-04 11:37:21
홍천=배상철 기자 bsc@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

홍천군은 자운지구 다목적 농촌용수 개발사업이 2025년 12월 기본조사 지구로 승인됐다고 4일 밝혔다.

 

농림축산식품부가 추진하는 다목적 농촌용수 개발사업은 가뭄이 반복되는 농촌지역에 저수지와 용수로 등 수리시설을 설치해 안정적인 농업용수를 확보·공급하는 사업이다.

홍천군 전경. 홍천군 제공

자운지구는 수혜면적 412헥타르(㏊) 규모다. 총사업비 373억원을 투입해 저수지 1개와 용수로 20㎞ 설치가 계획됐다.

 

사업이 완료되면 내면 자운리 일원 농경지에 안정적으로 농업용수를 공급할 수 있어 기후 변화에 따른 가뭄에 항구적으로 대응할 수 있는 기반이 마련될 전망이다. 아울러 하천유지용수 확보를 통해 공공수역 수질 개선에도 도움이 될 것으로 예상된다.

 

신영재 홍천군수는 “매년 반복되는 물 부족으로 어려움을 겪는 상습 가뭄 지역에 안정적인 용수 공급이 가능해지면 지역 농업인의 경영 안정에 큰 보탬이 될 것”이라며 “중앙부처와 긴밀히 협력해 국비 확보에 적극 대응하고, 가뭄과 재해에 선제적으로 대비할 수 있도록 사업을 철저히 추진하겠다”고 말했다.


홍천=배상철 기자 bsc@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

신민아 '눈부신 미모'
  • 신민아 '눈부신 미모'
  • 전도연 '아름다운 미소'
  • 전소미 태국서도 미모 자랑…완벽 비율에 깜짝
  • 아이들 민니 '상큼 발랄'