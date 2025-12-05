'홍콩 화재'서 3개월된 아기 젖은 담요로 감싸 살린 가사도우미

최소 159명의 사망자가 발생한 홍콩 화재참사에서 3개월 된 아기를 살리고 중환자실에 입원한 필리핀 가사도우미의 사연이 화제다.



4일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 필리핀 출신의 로도라 알카라즈(27)는 지난달 25일 홍콩에 도착해 홍콩 북부 타이포 구역의 웡 푹 코트 아파트에서 가사도우미 일을 시작했다.

SCMP 캡처

그는 어린 10대 남동생이 대학을 마칠 수 있도록 돈을 모으겠다는 목표를 갖고 낯선 타국 땅을 밟았다. 고향에는 자신의 다섯 살배기 아이도 있었다.



그리고 일을 시작하고 바로 다음 날인 26일 어마어마한 불길 속 놓이게 됐다. 홍콩에서 77년 만에 발생한 최악의 화재 참사 피해자가 된 것이다.



그는 자신이 일하는 집의 집주인 여성과 3개월 된 아기와 함께 3시간가량 화마가 뒤덮은 아파트에 갇혔다.



젖은 담요로 아기를 감싸 안은 채로 불길 속에서 탈출했고 다행히 목숨을 건졌다. 아이는 크게 다친 곳 없이 무사한 것으로 알려졌다.



그는 구조대에 이송될 당시 의식을 잃은 상태였으며 중환자실에 입원해 치료받고 있다.



그러나 목 부위 등을 크게 다쳐 정상적으로 말을 할 수 없으며 굳은 음식을 삼키지도 못하는 심각한 상태다.

SCMP 캡처

화재 연기가 목 안에서 마치 독처럼 타고 내려갔다고 그는 지인들에게 설명했다.



함께 있었던 집주인 여성도 위독한 상태인 것으로 추정된다.



그의 남동생은 누나가 어린 동생들의 학비를 마련하기 위해 이전에는 카타르에서도 몇 년간 일한 적 있다고 전했다.



그의 사연이 알려지자 홍콩에 있는 필리핀 노동자들과 필리핀 현지에서 그가 영웅으로 떠오르며 유명해졌다고 SCMP는 보도했다.



한편, 홍콩 당국은 이번 화재로 사망한 외국인 가사도우미들에 대해 총 80만홍콩달러(약 1억5천만원)의 보상금을 지급하겠다고 밝혔다.



이번 화재로 인한 사망자는 전날 기준 159명이며, 이 중에서 신원이 확인된 외국인 가사도우미는 10명으로 집계됐다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지