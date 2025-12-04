“전담 경비원까지 뒀다”…뉴욕 맥도날드, 10대 출입 금지 논란

뉴욕 퀸스의 한 맥도날드 매장이 방과 후마다 반복되는 10대 청소년들의 난동을 견디다 못해 결국 ‘미성년자 출입 제한’이라는 극단적 조치를 시행해 논란이다.

지난달 30일(현지시간) 뉴욕포스트 등 현지 언론에 따르면, 포레스트 힐스 지역의 해당 매장은 지난 5개월간 매일 오후 2시~4시에 성인 동반 없는 미성년잔의 매장 출입을 전면 금지해왔다.

해당 시간대는 인근 학교 3곳에서 학생 약 2000명이 한꺼번에 나오는 시간대다. 이 시간 동안 청소년들은 온라인 주문 또는 드라이브 스루만 이용 가능하며, 제품 전달은 직원이 직접 매장 밖에서 진행한다.

맥도날드는 이 조치를 시행하는 배경에는 끊이지 않는 난동과 폭력 사건이 있다고 밝혔다. 매장에서는 올해에만 폭행·무질서 행위 등 15건의 경찰 신고가 접수됐다. 가게 앞에서 10대 집단끼리 몸싸움을 벌이는 영상이 찍히기도 했다. 경찰이 도착할 즈음에는 이미 대부분은 달아나서 현장에서 처벌이 이뤄지지 않는 경우가 많다.

매장 측은 질서 유지를 위해 이른바 ‘맥바운서(McBouncer)’라 불리는 보안 요원까지 상시 배치했다. 한 보안 직원은 “요즘 10대들은 사람을 밀치거나 무시하는 행동을 서슴지 않는다”며 “20명 넘는 학생이 일부러 몰려와서 다른 사람들을 괴롭히는 경우도 있다”고 밝혔다.

이에 청소년들은 “정말 끔찍하고 불필요한 조치”라고 반발하고 있다. 반면 성인 고객과 직원들은 대체로 지지하는 분위기다. 한 전직 직원은 “언제 물건이 날아올지 몰라 늘 긴장했는데, 지금은 그 위험이 크게 줄었다”고 말했다.

한편 퀸스와 브루클린 등 인근 지역의 다른 맥도날드 매장에서도 청소년 난동 사건이 이어지고 있으며, 일부 매장은 신분증 확인 절차나 미성년자 단독 입장 금지 정책을 도입한 상태다. 올 2월에는 퀸스 서니스이드 매장에서 10대들 간의 싸움 끝에 14세 소년이 흉기에 찔리는 사건도 발생했다.

