전남도, 겨울철 도로 제설대책반 가동... 3000명 규모 비상 체제 돌입

전남도가 내년 3월까지 겨울철 도로 제설대책 기간에 들어가며, 3000명 규모의 비상근무 체제를 가동한다.

전남도는 4일 “강설·결빙으로 인한 사고를 최소화하기 위해 고갯길·상습결빙 134개 노선(247.1㎞)을 중점 관리구간으로 지정하고 24시간 대응 체계에 들어간다”고 밝혔다. 기상특보와 노면 상태를 실시간 모니터링하며 적설 시 즉시 제설에 나설 방침이다.

제설작업. 전남도 제공

전남도와 시군은 염화칼슘 1998t, 소금 4810t, 친환경 제설제 5765t, 제설장비 2027대를 확보했다. 특히 산악지역 등 취약지에는 염수분사 자동화 시스템 40개소를 운영하며, 올해 국비 12억원을 투입해 진도터널·순천 서평터널 등 5곳에 추가 설치했다.

또 북부·중부·서부·동부 권역별 제설창고 4곳을 운영해 자재 공급을 원활히 하고, 눈·결빙 상황에서도 교통 흐름을 안정적으로 유지하기 위해 사전에 노선별 우회도로를 지정했다.

전남도는 시군 제설부서, 국지도·지방도 현장 유지관리, 이순신대교 관리사무소 등 유관기관과 상시 비상연락체계를 갖추고, 적설 예보 시 상습 결빙 지역과 중점 관리 구간에 제설제를 사전 살포하는 등 효율적 제설 작업과 도로 안전 확보에 온힘을 쏟을 계획이다.

김영록 전남도지사는 “유관기관과 긴밀한 협조체계를 구축하고, 현장 사전점검을 통해 제설 작업에 대비해 피해가 발생하지 않도록 하겠다”며 “빈틈없는 각종 대책으로 도민 안전사고 제로화에 온힘을 기울이겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지