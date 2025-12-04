“노르망디 상륙 첫날 난 ‘미군 묘지’에서 잠이 들었다”

“노르망디 해안에 상륙해 하룻밤 자고 나니 주변에 시신이 하도 많아 마치 묘지에 있는 듯했다.”

1944년 6월 6일, 일명 ‘디데이’(D-Day)에 노르망디 상륙작전 현장을 지킨 미군 참전용사 찰스 셰이(당시 19세)의 회상이다. 육군 의무병이던 셰이는 디데이 당일 오마하(Omaha) 해변에서 부상하거나 물에 빠진 미군 장병들의 목숨을 구한 공로로 미국·프랑스 양국 정부로부터 훈장을 받았다. 아메리카 원주민 출신으로 제2차 세계대전 당시 유럽 전선에서 나치 독일과 싸운 그가 101세를 일기로 별세했다.

미국의 제2차 세계대전 참전용사 찰스 셰이(1924∼2025). 아메리카 원주민 출신인 그는 육군 의무병으로 노르망디 상륙작전 당시 독일군 총에 맞거나 물에 빠진 수많은 미군 장병의 목숨을 구했다. 로이터연합뉴스

3일(현지시간) AP 통신에 따르면 셰이는 이날 프랑스 노르망디 해변의 브레트빌-로르귀유에 있는 자택에서 간병인 등이 지켜보는 가운데 숨을 거뒀다. 2차대전의 판도를 바꾼 것으로 평가되는 노르망디 상륙작전에 참가한 미군 가운데 아메리카 원주민 출신 장병은 500명가량 된다. 이들을 기억하기 위해 만들어진 ‘찰스 셰이 기념회’ 측은 사회관계망서비스(SNS) 성명에서 “고인은 믿을 수 없을 만큼 사랑스러운 아버지, 할아버지, 장인, 삼촌이었다”며 “많은 이들 사이에서 영웅으로 통한 고인의 타계를 우리 모두 마음속 깊이 애도한다”고 밝혔다.

셰이는 아메리카 원주민들 가운데 페놉스코트 부족 출신이다. 1924년 미 동북부 메인주(州) 인디언 섬에서 태어난 그는 19세이던 1943년 미 육군에 입대해 의무병이 되었다. 당시는 2차대전이 한창이던 시절로 미국도 다른 참전국들과 마찬가지로 징병제를 실시하고 있었다. 1944년 6월 미국, 영국, 캐나다 등 연합국은 나치 독일군이 점령한 프랑스 북부 노르망디 해변에서 상륙작전을 실시했다. 당시 연합군은 해변에 5곳의 지점을 설정하고 상륙에 돌입했다. 이 지점들에는 실제 지명과 무관한 가상의 암호명이 부여됐는데 오마하를 비롯해 유타(Utah), 골드(Gold), 주노(Juno), 소드(Sword)가 그것이다. 오마하와 유타에는 미군, 골드와 소드에는 영국군, 주노에는 캐나다군이 각각 상륙했다.

이들 가운데 셰이의 부대가 상륙한 오마하 해변이 최대 접전지였다. 셰이는 의무병으로서 독일군의 총에 맞아 다치거나 바다에 빠져 죽음 직전에 내몰린 장병들을 구하는 데 매진했다. 디데이 당일 미군 2501명이 전사하고 5000명 이상이 다쳤는데 사상자 대부분이 오마하 해변에서 발생했다. 훗날 언론 인터뷰에서 셰이는 상륙 직후를 회상하던 중 “부상자를 치료하다가 잠이 들었는데, 아침에 일어나 보니 마치 묘지에서 잠을 잔 것 같았다”며 “너무나 많은 미군과 독일군 장병들 시신이 저를 둘러싸고 있었기 때문”이라고 말했다.

미국의 제2차 세계대전 참전용사 찰스 셰이가 지난 2019년 프랑스 북부 노르망디 해변의 의자에 앉아 1944년 6월 6일 ‘디데이’의 상륙작전을 회상하고 있다. 셰이는 2차대전 종전 후에도 미 육군에 남아 6·25 전쟁 당시 한국에서 싸웠다. AP연합뉴스

디데이 당일과 그 직후의 공로로 셰이는 미 행정부로부터 은성무공훈장(Silver Star)을 받았다. 2007년 프랑스 정부도 그에게 최고 권위의 레지옹 도뇌르 훈장을 수여했다.

상륙작전 성공 후 셰이의 부대는 독일 본토를 향해 진격했다. 종전 직전인 1945년 3월 그는 독일군에 포로로 붙잡혔지만 불과 몇 주일 만에 미군이 포로 수용소를 해방시키며 풀려났다. 전후 제대하고 미국으로 돌아간 셰이는 취업에 곤란을 겪자 재입대하는 길을 택했다. 1950년 한반도에서 북한의 기습 남침으로 6·25 전쟁이 터졌을 때 그는 미 육군 3사단 소속 의무병으로 참전했다. 셰이는 육군에서 상사까지 진급하고 퇴역했다.

셰이는 젊은 시절 목숨을 걸고 싸운 프랑스에 애정이 많았다. 프랑스 요리사 자격증까지 취득한 그는 생애 말년인 2018년에는 아예 프랑스로 이주해 노르망디 해변에서 살았다. 미국과 프랑스의 우정, 2차대전 당시 미군의 아메리카 원주민 병사들이 세운 공로, 특히 프랑스 해방을 위한 그들의 기여 등을 기리는 사업에 평생을 바쳤다.

