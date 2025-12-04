김수용, 심근경색 이후 변화 고백 “저승 갔다와…담배·술 절대 안돼”

유튜브 채널 '비보티비' 화면 캡처

촬영중 급성 심근경색으로 의식을 잃고 쓰러졌던 코미디언 김수용이 근황을 공개했다.

3일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '김수용 근황 최초 공개. 송은이&김숙도 못 말리는 김수용의 매콤한 저승 드립'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 송은이는 "김수용 아저씨가 요새 컨디션이 안 좋다"고 언급했고, 김숙은 "퇴원하자마자 복귀는 '김숙티비'로 해주셔야 하지 않겠냐고 물으니 흔쾌히 알았다고 하더라"라고 전했다.

송은이는 "김수용 씨에 대한 걱정과 염려가 많아 말씀을 드리면, 지금 잘 회복하셔서 건강히 잘 지내고 있다. 쉰 적은 없지만 복귀는 '김숙티비'에서 할 예정"이라고 알렸다.

전화가 연결되자 김숙은 "오빠 거기 저승이죠?"라고 장난을 쳤고, 김수용은 "저승에 갔었다"며 웃었다.

김수용은 "저승에 갔더니 '아직 명단에 없는데 왜 왔냐. 잘못됐다. 빨리 돌아가라'고 해서 '네 감사합니다'라며 왔다"고 너스레를 떨었다.

이어 "담배는 이제 안녕이다. 내가 안 먹을 걸 버킷리스트처럼 써놨다"며 "술, 담배, 햄버거, 콜라, 구워 먹는 고기를 다 적어놨는데 먹는 것도 중요하지만 운동도 중요하더라"고 했다.

그러면서 "기사에서 제일 웃은 부분이 뭔지 아냐. '퇴원 후 건강 회복을 위해 모든 스케줄을 중단하길 했다'고 하더라"며 웃었다.

아울러 "그런 것도 내게는 소소한 재미가 됐다. 이렇게 다시 웃을 수 있다는 것이 감사하다. 죽었던 사람인데"이라고 덧붙였다.

송은이는 "오빠 스케줄이 많지 않은데 오빠를 잘 모르는 분이 쓰신 것 같다"라고 맞장구 쳤고, 김숙은 "마음가짐이 달라졌냐"고 물었다.

김수용은 "가치관도 달라졌다. 담배에 대해 되게 관대하지 않았냐"며 " 이제는 누가 담배 피운다 하면 '끊어라, 진짜 죽는다'고 한다. 담배를 줄이는 게 아니라 아예 안 피워야 한다. 전자담배도 안 된다"고 말했다.

김수용의 금연 선언에 김숙은 "'숙이는 노담'이었는데 '수용이는 노담' 물려 드리겠다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

