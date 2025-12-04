온주완♥방민아, 발리 결혼식 사진 공개…“행복을 향해 함께”

사진=온주완 SNS

최근 결혼한 배우 온주완이 발리에서 찍은 결혼식 사진을 공개한 가운데 그룹 걸스데이 출신 배우 방민아가 하트로 화답했다.

온주완은 3일 자신의 인스타그램에 "Let's go together towards happiness"(함께 행복을 향해 나아가자)라는 글과 함께 사진을 공개했다.

두 사람이 예복을 입고 해변을 배경으로 손을 잡고 나란히 서 있는 사진과 이들이 팔짱을 끼고 함께 버진로드를 걸으며 활짝 웃는 사진을 볼 수 있다.

온주완은 사진에 "Let's go together towards happiness"라는 말을 달았다.

1983년생인 온주완과 1993년생인 방민아는 2016년 SBS TV 드라마 '미녀 공심이'에서 호흡을 맞추며 처음 인연을 맺었다. 이후 두 사람은 2021년 뮤지컬 '그날들'로 다시 만나면서 연인 관계로 발전했다.

온주완은 결혼을 발표하며 "직접 찾아뵙고 전하지 못한 점 너그러이 이해해주시고 축하 연락주신 모든 분께 감사드린다. 전해주신 마음 잘 간직하고, 변치않게 아끼고, 소중히 다루겠다"고 했다.

또 방민아 팬을 향해 "민아씨 팬분들, 흠집 나지 않게 소중히 아끼고 옆에서 잘 지키겠다. 민아씨에게 팬이 얼마나 큰 힘인걸 알기에 앞으로도 민아씨 변함없이 사랑해주시고 응원 부탁드리겠다"고 말했다.

방민아는 결혼 소식을 알리며 "저는 지금 조용한 마음으로 새로운 계절을 준비하고 있다"며 "그 마음들을 오래도록 가슴에 담고 저는 천천히, 그리고 단단히 제 길을 걸어가겠다"고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지