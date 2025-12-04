윤정수, 절친 박수홍과 결혼식 불참 해명 “축의금 두둑하게 보내줬다”

코미디언 윤정수가 박수홍과의 불화설에 대해 직접 해명했다.

윤정수는 3일 KBS 쿨FM '윤정수·남창희의 미스터 라디오'에서 "'박수홍 씨가 왜 결혼식에 참석 안 했냐, 박수홍 씨와 또 불화 아니냐'고 얘기하는 분들이 있다"고 말문을 열었다.

앞서 윤정수는 지난달 30일 서울 강남의 한 호텔에서 동료 연예인들의 축하 속에 결혼식을 올렸다. 일각에서는 절친으로 알려진 박수홍이 결혼식에 참석하지 않은 것을 언급하며 불화설을 부추겼다.

그는 "연예인 중에 결혼식에 못 온 사람이 70명은 넘는다"며 "스테이크가 남아서 내가 짜증이 나 있는 상황"이라고 말했다.

이어 "못 오신 분들은 미안하다며 축의금을 다 두둑하게 보내주셨다. 박수홍 씨도 축의금을 보내줬다"며 "여러분의 오해, 그리고 말을 꺼내서 만들어가는 또 다른 이야기는 원치 않는다"고 밝혔다.

연예계 대표 절친으로 꼽히는 두 사람의 불화설은 지난 2022년 박수홍의 결혼식에서 불거졌다. 윤정수가 촬영으로 결혼식에 참석하지 못하면서 제기됐다.

당시 윤정수는 황당하다는 반응을 보였다. 그는 "박수홍 결혼식 당시 스케줄 때문에 결혼식은커녕 라디오 방송에도 참여하지 못했다. 못 가니까 축의금을 두둑하게 보냈다"며 "나는 누구보다 박수홍이 축하받고 잘살길 바란다. 이런 의혹은 솔직히 정말 어이없다"고 해명했다.

한편 윤정수는 지난달 30일 12살 연하의 필라테스 강사 원진서(개명 전 원자현)와 결혼식을 올렸다. 두 사람은 지난 8월 혼인신고를 마쳤다.

