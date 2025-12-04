"떡 너무 쫀득하다"며 환불 요구…자영업자 한숨만

떡볶이 떡이 너무 쫀득하다며 환불을 요구하는 악성 소비자 때문에 잠이 안 온다는 자영업자의 사연이 올라왔다.

지난 2일 소상공인 커뮤니티 '아프니까 사장이다'에는 '밀떡볶이 너무 쫀득해서 취소환불하는 배거(배달거지)들"이라는 제목의 글이 게시됐다.

'배달거지'는 배달 음식을 다 먹고 터무니없는 이유로 환불을 요구하는 악성 소비자들을 의미한다.

작성자는 "그동안 한 번도 클레임 없었고 리뷰도 좋았다"며 "어젯밤 마감 10분 전 주문한 마지막 고객에게 떡볶이를 보내고 서비스로 하나 남은 크로플까지 보냈는데 전화가 왔다"고 말했다.

전화를 건 고객은 "떡이 너무 쫀득거려서 못 먹겠다"고 주장했다.

이에 작성자는 "일떡이라 원래 그렇다. 직접 와서 한 번 먹어보라"고 설명했지만, 고객은 계속해서 불만을 표하며 "고객센터에 전화하겠다"고 말했다.

상황을 정리하고 퇴근한 작성자는 "(주문을) 전체 취소하고 환불해줬다"는 내용의 문자를 받았다.

콜센터에 전화해 이유를 묻자 "고객이 못 먹겠다 해 취소해 줬다. 음식은 (고객이) 자체 폐기하겠다 했다"는 답변이 돌아왔다.

작성자는 "심야만 아님 음식가지러 가고 싶었지만 너무 피곤해 집으로 갔다"며, "녹취록 가지고 사건반장에 신고하려 한다"고 말했다.

사연을 접한 누리꾼들은 "떡도 레어, 미디엄레어, 미디엄, 미디엄웰던, 웰던으로 익혀줘야 하냐", "인류애 박살 난다" 등의 반응을 보였다.

한 누리꾼은 "손님이 먹고 환불받았을 가능성이 높아 보인다"며 "배달 플랫폼에 녹취와 폐기 처리 증빙 요청하고 환불 취소 재심사를 요구하라"고 조언했다.

