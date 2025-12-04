붕어빵 하나가 141만원?…“이건 진짜 찍었다”

“겨울에 손난로 대신 141만원짜리 붕어빵 들고 다니는 시대”

프랑스 명품 브랜드 루이비통이 한국 겨울철 간식 ‘붕어빵’을 모티브로 한 키링을 출시하면서 예상 밖의 화제를 불러일으키고 있다.

루이비통 ‘붕어빵 백 참’. 루이비통 홈페이지 갈무리

단순 신제품을 넘어 로컬 문화 차용·밈 소비·희소성 전략이 한 번에 작동하며 소비자 관심이 폭발적으로 확산되는 모습이다.

4일 업계에 따르면 루이비통은 이탈리아산 가죽으로 제작한 ‘LV 붕어빵 백 참’을 선보였다. 붕어빵 형태를 그대로 본뜬 이 키링은 미니 파우치 기능을 겸한다. 가격은 141만원이다.

출시 직후 SNS에서는 다이소에서 판매중인 1000원짜리 붕어빵 파우치가 비교 대상으로 거론되며 ‘극단적 가격 대비’가 새로운 밈처럼 확산되고 있다.

이번 제품은 단순한 액세서리를 넘어 글로벌 명품 브랜드가 로컬 감성을 고급 소재로 재해석한 대표 사례로 평가된다.

◆로컬 감성 + 럭셔리 코드…“명품이 한국 겨울 문화를 입었다”

명품업계 한 관계자는 “루이비통의 붕어빵 키링은 명품 브랜드들이 로컬 감성을 재해석하는 최신 트렌드를 상징한다”며 “대중적 간식을 고급 가죽 제품으로 변주해 신선함과 희소성을 동시에 제공한 사례”라고 말했다.

이어 “이건 단순 키링이 아닌 ‘스토리가 있는 액세서리’”라며 “로컬 문화를 명품 코드로 재가공하면 SNS 확산 효과가 커, Z세대 공략에 매우 유리하다”고 덧붙였다.

141만원이라는 가격은 루이비통의 장인 공정, 브랜드 가치, 수집품 성격을 고려하면 일반적인 수준이라는 시각도 있다. 기능보다 상징성·패션 아이콘 역할이 큰 제품군이라는 것이다.

루이비통의 붕어빵 키링이 출시되자마자 온라인에서는 다이소의 1000원짜리 붕어빵 파우치가 새삼 화제에 올랐다. 실질적으로 경쟁 제품은 아니지만, 소비자들은 가격의 극명한 대비를 재미 요소로 소비하고 있다.

◆밈이 된 명품…‘1000원 다이소 파우치’와의 대비가 불붙였다

대중적 음식 붕어빵과 명품이라는 극단적 대비가 관심을 폭발적으로 끌어냈다는 분석도 나왔다. 이런 반전형 디자인은 온라인 밈으로 확산되기 좋은 조건을 갖고 있다는 것이다.

한 소비심리 전문가는 “비교 자체도 실질적 효용보다는 ‘같은 모티브에 왜 이렇게 가격 차이가 날까’라는 딴지 섞인 심리에서 비롯된다”며 “소비자들은 이를 하나의 엔터테인먼트로 즐기는 경향이 강하다”고 설명했다.

명품 브랜드들이 최근 ‘위트 있는 아이템’을 적극 활용하며 브랜드의 경직된 이미지를 유연하게 만드는 전략을 구사하고 있다. 루이비통의 붕어빵 키링도 그 연장선이다.

이 제품은 실용성보다 스토리텔링과 희소성이 핵심이다. 루이비통은 여러 지역의 상징물을 제품에 차용해왔다. 이번 붕어빵 키링은 한국 시장의 중요성을 보여주는 상징적 시그널로도 볼 수 있다.

◆붕어빵에서 ‘K-컬처’가 보이는 이유

붕어빵은 단순한 길거리 간식이 아닌 한국의 겨울을 대표하는 문화 아이콘 중 하나다.

글로벌 명품 브랜드가 이를 모티브로 디자인한 건 K-컬처 확장의 또 다른 형태라는 평가가 나온다.

한 문화 콘텐츠 전문가는 “한국의 생활문화가 하이엔드 패션까지 영향을 미쳤다는 증거”라며 “이제 K-컬처는 콘텐츠·음악을 넘어 일상 오브제까지 확대되는 단계에 들어섰다”고 강조했다.

이어 “최근 소비자들은 실용성보다 ‘나만의 감성’을 중시한다”며 “붕어빵 키링은 어린 시절 추억 + 명품이라는 이색 조합으로 감성적 만족을 자극하는 제품”이라고 부연했다.

‘붕어빵 키링’ 논란 자체가 루이비통 입장에서는 강력한 홍보 효과다. 루이비통 홈페이지 갈무리

다이소 1000원 파우치와 루이비통 141만원 키링의 비교는 실질적인 소비 문제라기보다 온라인에서 즐기는 ‘풍자 콘텐츠’에 가깝다. 하지만 이런 밈형 이슈는 실제 구매력에도 영향을 주는 것으로 분석된다.

유통업계 한 관계자는 “두 제품의 비교는 경쟁 관계 때문이 아닌 ‘가격 양극화 풍자’를 즐기는 온라인 문화”라며 “유통 시장에서는 흔히 나타나는 반응 패턴”이라고 전했다.

그러면서 “이처럼 화제성이 강한 제품은 처음 반응이 폭발적이고, 한정 수량일 경우 리셀 시장에서도 프리미엄이 붙을 가능성이 높다”고 강조했다.

◆‘가격 양극화 풍자’까지 만든 밈 효과…시장 반응은?

붕어빵 키링 논란 자체가 루이비통 입장에서는 강력한 홍보 효과다. 의도 여부와 상관없이 SNS에서 ‘유머코드로 소비되는 명품’은 브랜드 인지도 확대에 큰 도움이 될 것으로 보인다.

루이비통의 붕어빵 키링은 단순한 이슈 상품을 넘어 ‘K-컬처 영향력 증가 → 밈 소비 확산 → 로컬 감성의 글로벌화 → 명품의 유머·희소성 전략’이 한 번에 드러난 사례다.

또 다른 관계자는 “명품 브랜드의 아이콘 전략이 ‘엄숙한 고급스러움’에서 ‘스토리·위트·로컬 문화’로 확장되는 흐름을 보여준다”며 “한국 소비자들의 밈 문화와 바이럴 파워가 글로벌 브랜드 전략에 얼마나 큰 영향력을 미치고 있는지도 확인할 수 있다”고 말했다.

