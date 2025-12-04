정경호 "한여름에 패딩 입고 반려견과 뛰어→경찰 출동까지"

tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 캡처

배우 정경호가 한여름에 패딩을 입고 뛰다 경찰을 만난 일화를 전했다.

3일 오후 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에서는 배우 정경호가 유퀴저로 함께했다.

정경호가 최근 건강을 위해 술을 끊었다고 밝히며 "인생 처음으로 금주 52일 차다"라고 고백해 시선을 모았다. 이어 정경호의 몸매 관리법 중 하나로 '한여름에 롱패딩 입고 강아지 유모차 끌기'가 소개돼 모두를 놀라게 했다.

tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 캡처

정경호는 "땀 빼는 걸 되게 좋아한다"라며 짧은 시간 안에 땀을 뺄 수 있는 방법으로 패딩을 입고 뛰는 것을 선택했다고 전했다. 정경호는 "3~4년을 여름마다 강아지들이랑 뛰었다"라며 "패딩 입고 뛰니까 경찰분들이 오셨다, 이상한 사람이 있다고 동네 커뮤니티에 사진이 적발돼서"라고 경찰까지 출동한 사연으로 웃음을 자아냈다.

한편 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 큰 자기 유재석과 아기자기 조세호의 자기들 마음대로 떠나는 사람 여행을 담은 프로그램으로 매주 수요일 오후 8시 45분에 방송된다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지