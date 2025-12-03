‘탄핵광장’ 메운 진보·보수… 경호 어려움에 李대통령 불참 [12·3 비상계엄 1년]

이재명 대통령이 12·3 비상계엄 1년을 맞은 3일 국회 앞에서 열리는 내란 청산을 위한 시민대행진 행사 참석을 예고했으나 행사 시작 직전 불참 결정을 내렸다.

대통령실은 이날 행사 시작 후 공지를 통해 “당초 오늘 저녁 7시에 개최되는 ‘12.3 내란외환 청산과 종식, 사회대개혁 시민대행진’에 참여하려 하였으나 위해 우려 등 경호 사정으로 최종 불참을 결정했다”고 밝혔다.

3일 서울 여의도 국회의사당 정문 앞에서 열린 '12·3 내란·외환 청산과 종식, 사회 대개혁 시민 대행진' 집회에서 참가자들이 응원봉을 들고 있다. 연합뉴스

다시모인 시민들 12·3 비상계엄으로 통제됐던 서울 여의도 국회의사당 정문 앞에서 3일 시민들이 모여 “내란 외환 청산하자”라는 손팻말과 응원봉을 흔들고 있다. 이날 국회 앞에서는 진보성향의 ‘12·3 내란·외환 청산과 종식, 사회 대개혁 시민 대행진’ 집회와 보수성향 ‘자유민주주의 청년들’ 등의 맞불집회가 동시에 열렸다. 연합뉴스

대통령실은 전날부터 이 대통령이 시민대행진 행사에 참여할 예정이라고 공지했고, 이 대통령도 이날 오전 특별성명을 발표하며 행사에 참석할 것이라고 예고했으나 이날 국회 인근 집회가 과격 양상을 띠면서 참석을 취소했다. 당초 현직 대통령의 시민단체 장외 행사 참석 자체가 이례적이라는 평가가 나왔으나, 결국 경호 문제 등으로 참석이 이뤄지지 못한 것이다. 대통령실 관계자는 “이 대통령이 행사 참석을 원했으나 극우 집회 규모가 예상외로 크고, 경호 동선 등도 어려움이 있었다”고 설명했다. 이 대통령은 이날 오전 특별성명을 발표하면서 장외 행사 참석 배경을 묻는 말에 “역사적 현장, 순간에 참여하고 싶었다”며 “그날 밤의 끔찍한 기억을 고통스럽긴 하지만, 지워버리고 싶진 않다. 다시는 이런 일이 생기지 않도록 스스로 다잡기 위해서 저도 시민 한 사람으로서 조용히 참석해 보려고 한다”고 말하기도 했다.

‘탄핵 광장’으로 불렸던 여의도 국회 앞은 이날 진보·보수 단체들의 맞불 집회로 크고 작은 충돌이 이어졌다. 불과 100m가량 떨어진 거리 사이로 양쪽 진영이 모이면서 긴장이 고조됐고 대통령이 집회에 불참하는 계기가 됐다.

이날 윤석열 전 대통령 지지 단체인 ‘자유대학’이 개최한 ‘계엄 사과 반대’ 집회에선 한 진보 유튜브 채널 촬영 직원이 집회 참가자들에게 멱살을 잡혀 경찰이 제재하는 일이 벌어졌다. 여의도 국민의힘 당사 진입을 시도한 한 참가자는 “폭행을 당했다”며 구급차를 부르기도 했다.

현장 소개 우원식 국회의장이 3일 국회에서 12·3 비상계엄 1년을 맞아 열린 다크투어에 참석한 시민들에게 직접 해설자로 나서 계엄 당일 국회 본청으로 진입하기 위해 월담한 현장을 소개하고 있다. 국회사진기자단

광장에는 서로 다른 목소리가 울려 퍼졌다. 당초 이 대통령이 참여하기로 했던 ‘12·3 내란외환 청산과 종식, 사회대개혁 시민대행진’에서 참가자들은 탄핵 광장의 상징인 각종 깃발과 응원봉을 들고 “내란 청산”을 외쳤다.

지난겨울 한파 속에서 밤샘 시위에 나섰던 ‘키세스 군단’도 다시 등장했다. 온몸에 은박지를 두르고 있던 이진민(28)씨는 “지난겨울 추위도 잊은 채 한남동에서, 남태령에서, 국회 앞에서 ‘대통령 탄핵’을 외쳤다”며 “벌써 1년이 지났다는 게 믿기지 않지만, 아직 해결해야 할 게 많다고 생각한다”고 했다.

보수성향 단체 ‘자유민주주의 청년들’은 같은 시간 ‘12·3 계몽절 집회’를 개최했다. 100여명의 집회 참가자들은 ‘내란은 민주당’, ‘국회해산 천만서명’ 등이 적힌 손팻말을 들고 “자유대한민국 만세”를 외쳤다.

윤 전 대통령 지지자라고 밝힌 16살 참가자는 연단 위에 올라 “이재명을 구속해야 한다”며 “계엄은 정당하다”고 말했다. 지지자들은 “윤 어게인” 구호를 반복하며 화답했다.

더불어민주당 정청래 대표가 3일 서울 여의도 국회의사당 정문 앞에서 열린 '12·3 내란·외환 청산과 종식, 사회 대개혁 시민 대행진' 집회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당은 이날 계엄 관련 의혹을 나치 전범에 빗대며 거듭 내란 청산 의지를 재강조했다. 국회 본청 안이 아닌 밖으로 나와 현장 최고위원회의를 개최하고 자당과 시민이 민주주의를 수호했다고 추켜세웠다. 우원식 국회의장은 직접 시민과 함께하는 ‘다크투어’를 주관했다. 민주당 정청래 대표는 “12월3일 그날 밤, 시민들은 두려워하지 않고 국회로 모여 계엄군 헬기 굉음을 똑똑이 들었고 무장한 계엄군 군홧발을 봤다”며 “시민이 비상계엄을 온몸으로 막아냈다”고 말했다.

우 의장은 지난해 이날 자신이 월담했던 장소, 국회에 계엄군 헬기가 착륙한 운동장, 계엄군과 대치했던 국회의사당 주요 지점을 직접 소개하는 다크투어 전문해설봉사자(도슨트)로 나섰다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지