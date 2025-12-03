순천서 조립되는 첫 인공위성 ‘순천 SAT’… 2027년 우주로

전남 순천시의 첫 인공위성 ‘순천 SAT’가 2027년 우주로 향한다.

순천시는 내년 발사 예정인 누리호 6호기에 실릴 부탑재 위성을 선정하는 ‘누리호 6차 발사 부탑재위성 공모’에서 ‘순천 SAT’가 최종 선정됐다고 3일 밝혔다.

순천 SAT 관측 및 통신 시나리오(안). 순천시 제공

이번 공모는 우주항공청과 한국항공우주연구원이 공동 주관했으며, 정부·지자체·대학·기업 등 10여 개 기관이 신청했다.

심사는 공공성·교육성·실현가능성 등을 기준으로 약 2개월에 걸친 서면평가와 현장발표 등 체계적인 절차로 진행됐다. 그 결과 순천 SAT을 포함한 6개 기관 위성이 최종 선정됐다.

순천 SAT 프로젝트는 순천시가 주도하는 인공위성 개발사업으로, 순천에 위치한 한화에어로스페이스 단 조립장에서 최초 조립이 이뤄진다. 누리호 6호기에 순천시 첫 인공위성이 탑재된다는 점에서 순천의 ‘우주산업도시’ 도약을 알리는 상징적 사건이라는 평가다.

또 순천 SAT은 생태환경 관측·분석, 지역 기업의 우주기술 검증, 관내 학생 대상 위성개발 교육 등 구체적 사업 목표가 공모 취지와 맞아떨어져 공공성과 실용성을 모두 인정받았다.

발사 이후 순천시는 국가정원 인근 관광거점과 연계해 위성 관측·데이터 통신 활용 교육 등 시민 체감형 우주교육·체험 프로그램을 운영할 계획이다.

노관규 순천시장은 “순천 SAT 발사 확정을 계기로 순천은 우주산업의 새로운 주체로 첫발을 내딛게 됐다”며 “지역 기업·대학·핵심 기관과 긴밀히 협력해 발사체부터 위성, 방산 분야까지 순천 고유의 우주항공산업 영역을 지속 확장하겠다”고 말했다.

