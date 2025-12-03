세계일보

[포토] 박해수-전도연-김고은, '자백의 대가' 주역들 한자리에

입력 : 2025-12-03 17:32:35 수정 : 2025-12-03 17:32:34
한윤종 기자 hyj0709@segye.com

배우 박해수, 전도연, 김고은(사진 왼쪽부터)이 3일 용산 CGV에서 열린 넷플릭스 시리즈 ’자백의 대가’ 언론시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

 

넷플릭스 시리즈 ‘자백의 대가’는 남편을 죽인 용의자로 몰린 윤수(전도연 분)와 마녀로 불리는 의문의 인물 모은(김고은 분), 비밀 많은 두 사람 사이에서 벌어지는 일을 그린 미스터리 스릴러.


한윤종 기자 hyj0709@segye.com 기자페이지 바로가기

