[포토] 김고은-전도연, '협녀' 이후 10년만의 만남

배우 김고은(사진 왼쪽)과 전도연이 3일 용산 CGV에서 열린 넷플릭스 시리즈 ’자백의 대가’ 언론시사회에 참석해 대화를 나누고 있다.

넷플릭스 시리즈 ‘자백의 대가’는 남편을 죽인 용의자로 몰린 윤수(전도연 분)와 마녀로 불리는 의문의 인물 모은(김고은 분), 비밀 많은 두 사람 사이에서 벌어지는 일을 그린 미스터리 스릴러.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지