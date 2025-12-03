서울 고급주택 가격 1년 새 25%↑… 전 세계 2위 상승률

서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 한강변 아파트 단지. 뉴스1

서울 고급주택 가격이 지난 1년간 25% 넘게 오르며 전 세계 주요 도시 가운데 두 번째로 높은 상승률을 기록했다. 1위는 도쿄로 55%대 급등세를 보였다.

영국 부동산 컨설팅업체 나이트프랭크는 3일(현지시간) 발표한 ‘프라임 글로벌 도시 지수(Prime Global Cities Index)’에서 서울의 고급주택 가격이 올해 3분기 기준 전년 동기 대비 25.2% 상승했다고 밝혔다. 이 지수는 각 도시 주택 시장 상위 5%의 가격 변동을 따로 산출해 고급주택 시장 흐름을 나타내는 지표다.

서울은 지난해 같은 기간 14위에서 올해 2위로 12계단 상승했다. 올해 들어 세 분기 연속 상승률 1위를 기록해왔으나 이번 분기에는 한 계단 내려섰다. 그럼에도 여전히 글로벌 상위권을 유지하는 것으로 나타났다.

고급주택 가격 상승률이 가장 높은 도시는 도쿄였다. 도쿄는 1년 새 55.9%가 오르며 압도적 1위를 기록했다. 특히 올해 3분기 세 달 동안만 30.2%가 상승하는 등 상승 폭이 두드러졌다.

나이트프랭크는 도쿄의 급등 배경으로 △엔화 약세로 인한 외국인 투자 증가 △신축 공급 부족과 이에 따른 구축 가격 동반 상승 △투자 친화적 정책 환경 등을 제시했다. 나이트프랭크는 “신축 가격이 지나치게 높아지면서 구매자들이 구축 주택으로 이동했고, 이 수요가 시장 전반의 가격을 밀어올렸다”고 분석했다.

도시별 상승률 상위 10위권에는 아시아 도시가 6곳 포함됐다. 인도 벵갈루루·뭄바이, 아랍에미리트 두바이, 싱가포르 등이 뒤를 이었다. 반면 유럽은 경기 둔화와 금리 부담의 영향으로 2곳만 이름을 올렸다.

중국 주요 도시는 오히려 하락세를 보였다. 상하이(-1.6%), 베이징(-1.9%), 선전(-6.8%), 홍콩(-3.7%) 모두 전년 대비 가격이 낮아졌다. 보고서는 중국 정부가 부동산 부양 대신 기술산업·내수 강화에 정책 초점을 맞추면서 고급주택 수요가 약화되고 있다고 설명했다. 향후 9~12개월 동안도 약세가 지속될 가능성이 큰 것으로 전망했다.

조사 대상 46개 도시의 최근 12개월 평균 고급주택 상승률은 2.5%로 직전 분기(3.0%)보다 낮아졌다.

나이트프랭크는 “전 세계 금리가 하락세로 전환하는 점을 고려하면 2026년부터 주택 가격의 상승 모멘텀이 다시 강화될 것”이라며 “다만 이러한 흐름이 뚜렷해지는 시점은 내년 1분기 중반 이후가 될 가능성이 크다”고 내다봤다.

