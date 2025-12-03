이재명표 기본소득 637억·태양광 975억 증액

국회에서 확정된 728조원 규모의 2026년도 예산안에는 농어촌기본소득과 태양광발전사업 등 이재명정부가 중점적으로 추진 중인 사업 예산이 추가로 반영됐다. 한·미 관세협상의 조건부인 대미 투자 3500억달러를 집행하기 위한 ‘한미전략투자공사’ 출자에는 1조1000억원이 편성됐다. 그 대신 정책펀드·인공지능(AI) 지원 등에서 4조3000억원이 감액되며 총지출 1000억원이 줄었다.

약 727조9000억원 규모의 2026년도 예산안이 2일 국회 본회의에서 통과되고 있다. 2일 밤 국회 본회의에서 727조9000억원(총지출 기준) 규모의 2026년도 예산안이 통과되고 있다. 정부 예산안이 법정 처리 시한 내 처리된 것은 2020년 이후 5년 만이다. 뉴시스

3일 기획재정부에 따르면 국회는 ‘미래 성장동력 확보’(1조7000억원)와 ‘취약계층·민생경제 지원’(4000억원), ‘국민안전, 안보 강화’(6000억원), ‘지역경제 활성화’(1조6000억원)에서 약 4조3000억원 규모의 예산을 증액했다.

먼저 3500억달러 대미 투자금을 집행하기 위한 ‘한미전략투자공사’ 출자를 위해 1조1000억원을 편성했다. 앞서 발의한 ‘한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법’에서 한미전략투자기금을 관리·운용하는 공사를 한시적으로 설치한다는 점을 명시한 데 따른 것이다.

이재명정부 국정과제인 재생에너지 확대 기조에 발맞춰 ‘주민참여형 태양광 발전사업’을 활성화하기 위해 에너지저장장치(ESS) 설치 지원에 975억원을 증액했다. 마찬가지로 정부 국정과제인 농어촌 기본소득 시범사업 지원 지역을 기존의 7곳에 3곳을 추가하면서 637억원을 추가 편성했다. 추가된 지역은 전남 곡성과 전남 장수, 충북 옥천이다. 농어가의 전략작물 생산과 유통기반 확충에는 77억원을 편성했다.

저출생 지원으로 임산부 16만명에게 월 4만원 상당의 친환경 농산물을 지급하는데 158억원이 편성됐다. 유아 사교육 실태조사 비용 8억7000만원이 신규 반영됐고, 영아반 교사 근무환경개선비(28만원)와 유아반 교사 처우개선비 지원단가(38만원)가 2만원씩 인상됐다.

캄보디아 사태를 계기로 거짓 구인광고 모니터링 체계를 구축하는 데 17억원, 근로감독관 864명 추가 채용에 따른 필요경비 21억원을 늘리는 등 예산 심의과정에서 24개 사업 836억원을 증액했다.

국민안전과 안보 강화 부분에선 국가전산망 화재 이후 복구와 재해복구시스템(DR)을 구축하는 데 4000억원을 편성했다. 산불대응센터 신설, 도시침수예보 체계 구축 등 기후·자연재해 대응 체계 강화도 반영됐다.

산업 전반의 인공지능 전환(AX) 확산을 위해 관련 예산을 올해 5651억원에서 내년 1조947억원으로 2배가량 늘렸다. 중소벤처기업부는 지난 정부에서 대폭 축소됐던 중소기업 연구개발(R&D) 예산을 역대 최대 규모인 2조2000억원으로 편성했다. 역대 최대 규모 예산(62조8000억원)을 확정한 국토교통부는 건설경기와 밀접한 사회간접자본(SOC) 분야에 21조1000억원, 공적주택 19만4000호 공급을 위해 22조8000억원을 투입하기로 했다.

