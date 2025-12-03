李 “12월 3일 ‘국민주권의 날’로 정하고 공휴일 추진” [12·3 비상계엄 1년]

이재명 대통령은 3일, 12·3 비상계엄 선포에 맞서 시민들이 국회 등에 모여 비상계엄에 맞서고 민주주의를 지켜낸 것을 기념하기 위해 12월3일을 ‘국민주권의 날’로 정하고 법정 공휴일로 지정하는 방안을 추진하겠다고 밝혔다. 비상계엄에 맞선 국민이 노벨평화상을 수상할 수 있는 충분한 자격이 있고, 실제 노벨평화상에 추천하는 방안도 논의하자고 제안했다.

이재명 대통령이 3일 서울 용산 대통령실 청사에서 '빛의 혁명 1주년, 대통령 대국민 특별성명' 발표를 하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 12·3 비상계엄 1년을 맞아 발표한 ‘빛의 혁명 1주년, 대국민 특별성명’을 통해 “‘빛의 혁명’으로 탄생한 국민주권정부는 우리 국민의 위대한 용기와 행동을 기리기 위해 12월3일을 국민주권의 날로 정할 것”이라며 “대한민국이 존재하는 한 헌정 질서와 민주주의를 지켜낸 것을 함께 기념하고 더 굳건한 민주주의를 다짐하는 계기로 삼겠다”고 밝혔다.



이 대통령은 “12·3 친위 쿠데타는 단지 한 나라가 겪은 민주주의의 위기가 아니었다”면서 “많은 외신이 지적한 것처럼 대한민국의 민주주의가 무너졌다면 아시아를 넘어 전 세계적으로 민주주의의 후퇴가 일어났을 것”이라고도 강조했다.



이 대통령은 이어 “국민들이 가장 아름답고 평화롭게 법적 절차에 따라 승리한 경험이란 것이 많지는 않다”면서 “우리 후대들조차 영원히 기억하고 체험할 수 있도록 이날을 빛의 혁명이 시작된 기념일로 정하고 법정 공휴일로 정해서 국민들이 최소 일년에 한 번은 생활 속에서 기념하고 느끼게 할 필요 있다”고 말했다. 이 대통령은 다만 “역시 행정부 일방으로 정할 순 없고 국회 입법 거쳐야 하는데 그 과정에서 많은 논쟁 벌어질 것”이라며 “그리고 최종적으론 국민 여러분 의견 따라 가부가 결정되지 않을까”라고 덧붙였다.

이재명 대통령이 12·3 비상계엄 사태 1주년인 3일 용산 대통령실에서 ''빛의 혁명 1주년 대국민 특별성명''을 마친 뒤 취재진 질문에 답하고 있다. 왼쪽부터 강훈식 대통령 비서실장, 이재명 대통령, 위성락 국가안보실장, 김용범 정책실장. 연합뉴스

이 대통령은 비상계엄 선포와 해제 과정에 대해 “불법 계엄을 물리치고 불의한 권력을 몰아낸 점은 세계 민주주의 역사에 길이 남을 일대 사건”이라며 “대한국민들이야말로 노벨평화상을 수상할 충분한 자격이 있다고 확신한다”고도 밝혔다.



이 대통령은 “역설적으로 지난 12·3 쿠데타는 대한민국 민주주의의 놀라운 회복력을 세계만방에 알린 계기가 됐다”며 “쿠데타가 일어나자 국민께서는 한 치의 주저함도 없이 국회로 달려와 주셨다. 저들은 크게 불의했지만 우리 국민은 더없이 정의로웠다”고 회고했다. 이 대통령은 이어 “국민께서는 폭력이 아니라 춤과 노래로 불법 친위 쿠데타가 촉발한 최악의 순간을 최고의 순간으로 바꿨다”면서 “만약 대한국민이 평화를 회복하고 온 세계에 민주주의의 위대함을 알린 공로로 노벨평화상을 받는다면 갈등과 분열로 흔들리는 모든 국가들에 크나큰 전환점이 될 것”이라고 말했다.



이 대통령은 국민들을 노벨평화상에 실제 추천하는 것과 관련한 질문에는 “저는 그런 의견을 갖고 있는데 국민의 의사가 중요하다. 더구나 노벨상이라는 게 정부가 수여하는 것도 아니고 다른 나라의 객관적 기구의 심의에 의해 결정되는데, 세계 시민의 의사도 중요하다”면서 “오늘을 계기로 타당성 여부, 현실 가능성에 대한 논의가 되면 좋겠다”고 말했다.

