LG, AI서 진화 ‘공감지능’ 비전 알린다

LG그룹 전자 관계사들이 내년 1월 미국 라스베이거스에서 개최되는 세계 최대 전자·정보기술(IT) 박람회 ‘CES 2026’에 총출동해 LG의 혁신과 비전을 선보인다. 3일 LG전자는 매년 CES 개막 전 열리는 글로벌 프레스 콘퍼런스 ‘LG 월드 프리미어’를 알리는 초청장(사진)을 공개했다.

이번 LG 월드 프리미어는 CES 2026 개막일 하루 전인 내년 1월5일(현지시간) 미국 라스베이거스 만달레이베이호텔에서 언론, 관계자 1000여명을 초청한 가운데 열린다. 주제는 ‘당신에게 맞춘 혁신’(Innovation in tune with you)으로, 보다 진화한 LG전자의 ‘공감지능’(AI, Affectionate Intelligence)을 선보인다.

공감지능은 인공지능(AI, Artificial Intelligence)에 LG전자만의 철학을 담아 재정의한 개념으로, 그간 주로 기술적 관점에서 논의됐던 인공지능의 지향점을 ‘AI로 고객을 배려하고 공감하며 보다 차별화된 경험을 제공한다’는 의미가 담겼다.

LG이노텍은 메인 전시장인 라스베이거스 컨벤션센터 웨스트홀 입구에 미래 모빌리티 주제로 전시 부스를 꾸리고 최신 전장(자동차 전자·전기 장비) 솔루션을 대거 선보인다. 부품 단위의 전시제품을 나열하는 대신 자율주행차와 전기차(EV) 등 미래 모빌리티를 대표하는 두 개의 테마를 앞세워 각 모형에 핵심 융복합 솔루션을 탑재해 공개한다.

2년 만에 CES에 복귀하는 LG디스플레이는 대형 유기발광다이오드(OLED) 제품·기술 경쟁력부터, 중형, 차량용에 이르기까지 OLED 풀 포트폴리오를 선보인다.

