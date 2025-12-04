덩치 커지면 규제 ‘성장 페널티’… 韓 유니콘기업 ‘거북이 걸음’

혁신 성장의 척도인 ‘유니콘 기업’(기업 가치가 10억 달러 이상인 비상장 신생 기업)이 미국은 지난 4년간 229개 늘어난 반면 한국은 2개 증가에 그친 것으로 나타났다. 한국의 경직적 규제와 투자 관행 등이 유망 기업 성장에 구조적 한계로 작용하고 있다는 지적이 나온다.

3일 대한상공회의소가 글로벌 스타트업·벤처투자 시장조사 전문기관 CB 인사이트의 유니콘 기업 명단을 분석한 결과, 지난 10월 기준 전 세계 유니콘 기업은 1276개였다. 이 중 미국 기업이 717개로 전체의 56.2%를 차지하며 1위를 기록했고 2위는 151개(11.8%)를 보유한 중국이었다. 이어 인도(64개), 영국(56개), 독일(32개), 프랑스(29개), 이스라엘(23개), 캐나다(20개), 브라질(18개), 싱가포르(16개)가 10위권에 들었고, 한국은 13개로 11위였다.

미국은 유니콘 기업 개수와 비율이 압도적으로 높았고, 이스라엘과 싱가포르도 경제 규모 대비 유니콘 우등 국가로 꼽혔다. 국내총생산(GDP) 기준 이스라엘과 싱가포르는 각각 세계 27위, 26위였으나 유니콘 기업 보유 수로는 각각 7위, 10위에 올랐다. 두 나라 모두 정부의 적극적인 정책자금 지원과 인재를 바탕으로 투자자가 모여드는 혁신 생태계를 구축한 것으로 평가된다.

대한상의 관계자는 한국 성적이 저조한 것에 대해 “신산업 진입을 가로막는 포지티브 규제(허용된 것만 가능하고 나머지는 금지하는 규제)와 기업이 성장할수록 규제가 늘어나는 ‘성장 페널티’가 스타트업(신생기업) 성장의 발목을 잡고 있다”고 지적했다. 이 관계자는 “내수 시장이 제한적인 데다 해외 진출 및 글로벌 자본 유치가 부족한 점도 유니콘 배출을 저해하는 요인”이라고 덧붙였다.

중국은 유니콘 기업 상위 10개국 중 유일하게 감소세를 보였는데, 미국 행정부의 전략 물자 수출 금지 등 대중 견제 조치의 영향으로 분석된다. 글로벌 기업 데이터 플랫폼 크런치베이스에 따르면 2024년 중국의 벤처투자 규모는 332억 달러로 2021년(955억 달러)에 비해 3분의 1로 급감했다.

유니콘 기업으로 성장하는 속도에서도 한국은 더뎠다. 기업 설립부터 유니콘 기업으로 성장하기까지 한국은 평균 8.99년이 소요됐다. 중국이 6.27년으로 가장 빨랐고 독일(6.48년), 미국(6.70년), 이스라엘(6.89년)은 평균 6년 정도 걸렸다. 유니콘 기업 보유 상위 10개국 전체의 평균 소요 기간은 6.97년이었다.

업종별로도 상위 10개국은 ‘인공지능(AI)·정보기술(IT) 설루션’ 분야가 36.3%로 가장 많았지만 한국 유니콘 기업은 ‘소비재·유통’ 분야가 46.1%로 절반 가까이 차지했다.

미국 첨단 기업인 오픈AI는 3.62년 만에 유니콘 기업이 됐고 앤스로픽(2.02년), 퍼플렉시티(1.72년), xAI(1.22년)도 AI 중심의 대규모 벤처투자에 힘입어 단기간에 유니콘 기업으로 성장했다.

대한상의는 “첨단전략산업 분야로서 글로벌 경쟁이 치열한 AI·IT 설루션 분야 스타트업 육성이 시급하다”며 “미국 실리콘밸리처럼 혁신 거점도시를 육성하고, 기업들이 그 안에선 규제받지 않고 다양한 시도를 할 수 있게 하는 ‘메가 샌드박스’를 도입해야 한다”고 밝혔다.

