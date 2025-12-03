[단독] 돈 뽑으러 왕복 90분… 농어촌 노인 ‘ATM 찾아 삼만리’

강원 인제군에서 농사를 짓는 이모(79)씨는 돈이 필요할 때면 왕복 1시간30분을 이동한다. 가장 가까운 현금인출기(ATM)가 그만큼 멀다. 차로 가면 시간을 절반으로 줄일 수 있지만, 나이가 들며 차를 처분해 하루 2번 있는 버스를 타고 다닌다. 인출기 사용이 어려워 직원이 있는 창구에서만 돈을 찾던 그는 재작년 다니던 은행이 문을 닫으며 결국 딸에게 인출기 사용법을 배웠다.



이씨는 인출기마저 사라질까 걱정이다. 그에겐 인터넷 뱅킹이 벅차다. 손녀가 알려준 대로 해보다 비밀번호를 여러 번 틀려 애를 먹은 뒤로는 배워 보겠다는 마음도 접었다. 평생 현금으로만 거래한 그에겐 계좌 이체가 못 미덥다. 그는 “휴대전화로는 전화나 문자만 간신히 하고 가끔 손주들 사진이나 본다”며 “화면도 복잡하고, 우리 같은 나이 먹은 사람은 돈을 눈으로 보고 손으로 만져야 안심이 된다”고 말했다.

주요 은행들의 현금인출기. 연합뉴스

디지털 금융이 낯설고 현금 거래가 익숙한 고령층이 많은 농어촌 지역일수록 현금인출기가 크게 적은 것으로 나타났다. 은행들은 인출기 유지에 적잖은 비용이 들어가는데 이용하는 사람이 적어 어쩔 수 없다는 입장이지만, 디지털 전환 속 ‘금융 소외’ 문제를 야기할 수 있어 이들을 배려할 수 있도록 법적 기준이 필요하다는 지적이 나온다.



3일 국회 기획재정위원회 소속 더불어민주당 정태호 의원실이 금융결제원으로부터 받은 자료를 보면 올해 기준 강원·경남·경북·대구·전남·전북·충남·충북 기초자치단체(시군구) 34곳에서 1㎞ 이내 현금인출기 접근 불가능 인구가 전체 인구의 절반 이상이었다. 가장 비율이 높은 곳은 전남 신안군으로 10명 중 7명꼴(76.2%)이었다.



단위 면적(1㎢)당 인출기 수 격차도 컸다. 지난해 기준 서울(28.4대)은 강원(0.22대)의 129배 수준이었다. 서울과 경기 등 수도권과 광역시와 세종을 제외한 8곳의 광역자치단체에서 1㎢당 인출기 수가 한 대 미만이었다.



올해 기준 인출기까지 평균 접근 거리 역시 서울은 172.6m인 반면 전남은 993.7m에 달했다. 접근 거리가 500m 이상인 광역자치단체는 전남과 강원 등 전국에 모두 7곳이었다.

고령화로 인구가 감소하고 있는 지역인 탓에 인출기 수가 줄어들며 최근 5년 사이 접근 거리가 꾸준히 늘어나는 추세다. 일부 지방자치단체는 노인을 대상으로 인터넷 뱅킹 사용법을 교육하는 등 지원책을 마련하고 있지만, 여전히 현금 위주 거래가 익숙한 농촌 고령층의 상황도 고려해야 한다는 비판도 있다. 실제 스웨덴과 아일랜드, 영국과 헝가리 등 해외 주요국은 현금이 국민 생활에 필수적이고 보편적 지급수단이자 비상시 필수적인 결제수단인 만큼 인출기 접근성 원칙을 제도화하고 있다는 것이다.



은행들은 현금인출기 설치와 관련한 법적 근거가 없는 만큼 수익성을 고려했을 땐 불가피한 측면이 있다고 설명했다. 한 시중은행 관계자는 “지방이나 농촌 지역은 인구 밀도가 낮고 유동 인구도 적다 보니 인출기 하루 이용 건수가 한 자릿수에 그치는 경우가 많다”며 “한 대 설치하는 데 수백만원이 들고, 통신비나 보안, 현금 수송 등의 고정비도 매달 나가는데 사실상 적자”라고 설명했다. 이어 “디지털 취약계층의 접근성 문제도 고려해야 한다는 내부 논의도 일부 진행되고 있지만, 비대면 거래가 늘어나고 있는 상황에서 은행에만 책임을 지울 순 없는 일”이라고 밝혔다.

