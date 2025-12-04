3분기 성장률 1.3% 깜짝 실적… 내수 회복·건설투자 개선 영향 [경제 레이더]

우리나라의 지난 3분기(7~9월) 국내총생산(GDP) 성장률이 1.3%를 기록하며 3년9개월 만에 최대치를 기록했다. 소비쿠폰 등 정부 정책 효과에 따른 내수 회복세가 컸고, 건설·설비투자도 개선됐다.

2일 서울 소재 대형 유통매장에서 고객들이 장을 보고 있다. 뉴시스

3일 한국은행이 발표한 ‘2025년 3분기 및 연간 국민소득(잠정)’에 따르면 올해 3분기 실질GDP 잠정치는 전기 대비 1.3% 증가해 2021년 4분기(1.6%) 이후 최대 성장률을 보였다. 지난 10월 발표된 속보치(1.2%)에 반영되지 못한 분기 말 통계를 추가한 결과 0.1%포인트 상향 조정됐다. 구체적으로는 건설투자가 0.7%포인트, 저작권 등 지식재산생산물투자가 1.0%포인트, 설비투자가 0.2%포인트 상향 수정됐다.

항목별로 보면 민간 소비가 1.3% 늘었다. 승용차·통신기기 등 재화 소비와 음식점·의료 등 서비스 소비가 모두 증가했다. 정부 소비도 물건비와 건강보험 급여비 위주로 1.3% 늘었다. 민간 소비는 2022년 3분기(1.3%) 이후, 정부 소비는 2022년 4분기(2.3%) 이후 최고 기록이다.

저조했던 건설투자도 토목건설 위주로 0.6% 증가하며 6분기 만에 역성장에서 벗어났다. 설비투자는 반도체 제조용 기계 등 기계류를 중심으로 -2.1%에서 2.6%로 상승 전환했다. 수출은 반도체, 자동차 등이 늘어 2.1% 증가했고 수입은 기계 및 장비·자동차 등을 중심으로 2.0% 증가했다. 이 결과 성장률에 대한 내수 기여도는 1.2%포인트로 전 분기(0.4%포인트) 대비 확대됐다. 정부 부문 기여도는 0.1%에서 0.4%로, 민간 부문 기여도는 0.6%포인트에서 0.9%포인트로 올랐다. 건설투자 기여도가 -0.1%포인트에서 0.1%포인트로 6분기 만에 플러스 전환했고, 설비투자도 -0.2%포인트에서 0.2%포인트로 올랐다. 3분기 성장률이 예상보다 높아지면서 올해 1%대 성장률 달성은 무난할 전망이다. 올해 연간 1.0% 성장하기 위해선 4분기 성장률이 -0.4~-0.1% 수준을 기록하면 된다. 앞서 한은은 11월 경제전망에서 4분기 성장률을 0.2%로 전망했다.

