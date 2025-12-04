대구 달서구, 200호 성혼 커플 나왔다

‘대한민국 결혼 1번지’인 대구 달서구에서 200호 성혼 커플이 탄생했다.



대구 달서구는 민·관·학이 함께 추진하는 ‘잘 만나보세, 뉴(New)새마을운동’을 통해 청년들의 자연스러운 만남과 결혼 친화 분위기를 확산한 결과 최근 200호 성혼 커플이 탄생하는 성과를 거뒀다고 3일 밝혔다.

1일 대구 달서구청에서 열린 ‘결혼출산 정책 성과 보고회’ 참석자들이 결혼장려 퍼포먼스를 펼치고 있다. 달서구 제공

통계청의 2024년 기준 출생 통계에 따르면, 대구의 연간 출생아 수는 2018년 이후 7년 만에 1만명을 회복했다. 출생아 증가율 전국 2위, 대구 내 구·군별 출생아 수 1위는 달서구(2016명)로 나타났다. 합계출산율도 2015년 이후 9년 만에 반등했으며, 지난 2월 혼인 건수는 전년 동월 대비 14.3% 증가(19370건)하며 2017년 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 이는 인구위기에 선제적으로 대응하며 추진해 온 결혼장려정책의 결실로 구청 측은 분석했다.



달서구는 2016년 전국 최초로 ‘결혼 장려팀’을 신설한 이후 청년 친화형 만남 프로그램과 인식 개선 활동을 추진하며 ‘강요가 아닌 유도’라는 너지(Nudge) 효과를 활용해 결혼에 대한 긍정 문화를 확산해 왔다. 200호 성혼 커플도 달서구의 결혼·출산 업무협약 기관의 자발적 참여로 성사된 것으로 정책이 실질적인 성과로 이어지고 있음을 보여주고 있다.

