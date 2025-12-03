[사설] “훈식이 형, 현지 누나” 이러니 ‘만사현통’ 의심받는 것

대통령실이 어제 더불어민주당 국회의원 출신 김남국 디지털소통비서관(1급)에게 ‘엄중 경고’ 조치를 취했다. 이는 김 비서관이 민주당 원내운영수석부대표인 문진석 의원과 텔레그램으로 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA) 회장 인사 개입을 암시하는 내용의 문자를 주고받는 장면이 포착된 데 따른 것이다. ‘뉴스핌’ 보도에 따르면 문 의원이 KAMA 본부장을 지낸 홍모씨를 회장 후보로 천거하자 김 비서관은 “넵, 훈식이 형이랑 현지 누나한테 추천할게요”라고 답신했다. 국회의원, 대통령실 비서관 등 고위공직자의 언행으로 부적절하기 짝이 없다.



문 의원과 김 비서관, 홍씨 모두 중앙대 동문인 만큼 특정 학맥에 기댄 정실 인사 시도라는 의심을 살 만하다. 홍씨는 2018년 이재명 대통령이 민주당 경기지사 후보로 출마했을 당시 선거 캠프 대변인을 지냈다. KAMA 회장은 연봉이 3억원가량 돼 자동차 업계는 물론 관가와 정치권에서도 ‘좋은 자리’로 통한다고 한다. 여당 의원이 대통령의 옛 측근을 배려하기 위한 ‘낙하산 인사’를 계획하며 대통령실의 개입을 이끌어내려 한 것 아닌가. 문 의원이 문자를 보낸 장소가 국회 본회의장이라고 하니 더 어이가 없다.



김 비서관의 답장 속 ‘훈식이 형’은 강훈식 대통령 비서실장, ‘현지 누나’는 김현지 대통령실 제1부속실장(1급)을 뜻하는 것으로 보인다. 비서실장이야 그렇다 쳐도 부속실장이 인사 관련 로비 대상으로 지목된 것은 의외다. 김 부속실장은 앞서 총무비서관 시절 대통령실 모든 인사에 깊숙이 관여해 ‘정권 실세’란 소리를 들었다. 오죽하면 ‘이재명정부 대통령실에서 인사는 김현지를 통해야만 풀린다’라는 뜻에서 ‘만사현통’이란 신조어까지 출현했을까. 혹시 부속실장으로 보직이 바뀐 뒤에도 계속 막후에서 인사에 개입하고 있는 것 아닌가.



올해 국회 국정감사는 김 부속실장을 증인으로 출석시키려는 야당과 이를 막으려는 여당의 극한 정쟁 끝에 ‘김현지 국감이냐’라는 조롱을 들어야 했다. 김 부속실장이 국감장에 증인으로 서지 않은 것을 두고 대통령실과 여당은 안도의 한숨을 내쉬었는지 몰라도 ‘대체 김현지가 무엇이길래’ 하는 야당의 반발과 국민의 궁금증은 더욱 커졌다. 이번에 김 비서관이 인사에 관한 얘기를 하며 ‘현지 누나’ 운운한 것을 보니 기가 찰 뿐이다. 김 비서관은 자진 사퇴하고 대통령실은 이번 파문의 진상을 명명백백히 규명해야 할 것이다.

