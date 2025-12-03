李대통령 '北 억류 국민' 질문에 "조금 더 알아보고 판단"

이재명 대통령은 3일 '북한에 억류된 한국 국민'에 관한 질문을 받고 "상황을 조금 더 알아보고 판단하겠다"고 말했다.



이 대통령은 이날 오전 12·3 비상계엄 사태 1년을 맞아 청와대 영빈관에서 진행한 외신 기자회견에서 이같이 말했다.

이재명 대통령이 3일 청와대 영빈관에서 외신 기자들과 '새롭게 선 민주주의, 그 1년' 기자회견을 하고 있다. 대통령실통신사진기자단

미국의 북한 전문매체 'NK뉴스' 기자는 이 대통령에게 "약 10명의 한국 국민이 북한에 잡혀 있는 상황"이라며 대책을 물었다.



이에 이 대통령은 "처음 듣는 얘기"라며 위성락 국가안보실장에게 "한국 국민이 잡혀있다는 게 맞느냐. 언제, 어떤 경위냐"고 질문했다.



위 실장은 "들어가서 못 나오고 있거나 알려지지 않은 다른 경위로 붙들려 있는 경우가 있다"며 "시점은 파악해봐야겠다"고 답했다.



NK뉴스 기자는 2014∼2017년에 스파이 혐의로 잡히거나 탈북자 출신이 중국에서 강제 북송된 사례가 있다고 부연 설명했다.



이에 이 대통령은 "아주 오래전에 벌어진 일이어서 개별적 정보가 부족하다"며 답변을 유보하고 더 확인해보겠다는 입장을 밝혔다.



이후 회견을 마치며 "NK뉴스에서 질문한 내용은 안보실장이 개별적으로 설명하겠다"고 언급하기도 했다.

<연합>

