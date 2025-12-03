글램팜, ‘국가대표 명품브랜드’ 헤어스타일러 부문 4년 연속 선정

프리미엄 헤어기기 브랜드 글램팜이 ‘브랜드스타즈선정위원회’가 한국·중국·아시아 100여개 주요 매체와 함께 발표하는 ‘2025 국가대표 명품브랜드’에서 4년 연속 헤어스타일러 부문 명품 브랜드로 선정됐다고 3일 밝혔다.

글램팜이 ‘브랜드스타즈선정위원회’가 한국·중국·아시아 100여 개 주요 매체와 함께 발표하는 ‘2025 국가대표 명품브랜드’에서 4년 연속 헤어스타일러 부문 명품 브랜드로 선정됐다. 글램팜 제공

‘국가대표 명품브랜드’는 각 산업을 대표하는 최고 브랜드를 선정해 국내외 소비자에게 신뢰할 만한 정보를 제공하고, 기업이 지향하는 브랜드 가치를 알리는 데 목적이 있다. 이번 수상으로 글램팜은 기술력과 브랜드 신뢰도를 다시 한 번 공식적으로 인정받게 됐다.

글램팜은 연간 약 80만 대의 이미용 제품을 생산하는 국내 제조기업 언일전자가 지난 2008년 선보인 프리미엄 헤어기기 브랜드다.

영국, 미국, 프랑스, 캐나다, 일본, 호주 등 15여 개국에 수출하고 있으며, 2024년 매출 기준 556억 원을 기록하는 등 기술력과 성장성을 인정받고 있다.

언일전자는 설립 초기부터 OEM·ODM에 머무르지 않고 핵심 기술을 자체 개발하기 위해 R&D 투자를 꾸준히 확대해 기술 중심 제조사로 자리 잡았다.

그 결과 국내외 지식재산권 210건, 헤어기기 특허 20종, 디자인권 27건을 보유하고 있으며 국내 프리미엄 고데기 시장 점유율 1위를 수성하고 있다.

특히 글램팜 런칭 이후 비타민C 함유 특허 세라믹 발열판, 틸팅 쿠션, 자동 슬립모드, 프리볼트 등 사용자 중심 기술을 집약한 제품을 선보이며, 독자적인 기술력 기반으로 프리미엄 시장 내 브랜드 전문성과 차별성을 강화하고 있다.

최근에는 올 세라믹 테크놀로지를 적용한 ‘글램뮤즈 터치 플랫(GP201T)’과 ‘글램뮤즈 컬링 아이롱(GP628)’, 항공공학 기반의 공기역학 유로 설계를 적용한 드라이어 ‘글램뮤즈 슈팅블라스트(GP717)’ 등 차세대 프리미엄 라인업을 통해 지속적인 기술 혁신을 이어가고 있다.

글램팜 관계자는 “지속적인 기술 혁신과 품질 고도화가 소비자들의 긍정적인 평가로 이어지고 있다”며 “축적된 기술력과 경쟁력을 기반으로 글로벌 프리미엄 헤어기기 시장에서 확고한 기준을 제시하는 브랜드로 성장해 나가겠다”고 말했다.

