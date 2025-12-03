혼다, ‘베스트 하이브리드 챌린지 왕중왕전’ 진행

‘베스트 하이브리드 챌린지 왕중왕전’ CR-V 하이브리드 부문 우승자 기념사진. 사진=혼다코리아 제공

혼다코리아(대표이사 이지홍)가 지난 11월 29일(토) 혼다 모빌리티 카페 ‘더 고(the go)’에서 고객 참여 연비 챌린지 이벤트의 결승전인 ‘베스트 하이브리드 챌린지 왕중왕전(Best Hybrid Challenge TOP of TOP)’을 진행했다고 3일 밝혔다.

베스트 하이브리드 챌린지는 혼다 하이브리드의 뛰어난 연비 효율성과 운전의 즐거움을 고객이 직접 체험해 보고 가족과 함께 즐길 수 있는 특별 시승 이벤트로서 기획됐다. 지난 3월을 시작으로 6회에 걸쳐 총 255명의 고객이 참여하는 등 뜨거운 성원 속에 진행됐다.

이번 왕중왕전은 ‘베스트 하이브리드 챌린지’ 참여 고객 중 순위권에 이름을 올린 8명의 고객이 어코드 하이브리드와 CR-V 하이브리드 2WD 2개 차종 연비 테스트를 통해 최강자를 가렸다.

더 고를 기점으로 총 1시간가량의 코스를 자신만의 노하우로 주행하며 왕중왕전다운 치열한 경합을 펼친 결과, CR-V 하이브리드 부문 1위 연비가 30.6km/L, 어코드 하이브리드 부문 1위 연비는 29.6km/L를 기록해 공인 연비를 크게 웃돌며 혼다 하이브리드의 압도적인 기술력과 연비 성능을 다시 한번 입증했다.

CR-V 하이브리드로 왕중왕전에 도전한 한 참가자는 “혼다 하이브리드의 연비가 좋은 것은 알고 있었지만, 다른 하이브리드 차량과는 다르게 운전하는 재미가 있다는 점도 다시 한번 느꼈다. 신차 구매를 고민 중인 만큼 하이브리드 모델에 대한 관심이 더욱 높아졌다”고 소감을 밝혔다.

차종 별 연비 기록 1위와 2위 참가자에게는 각각 백화점 상품권 20만 원, 10만 원권을 선물로 증정했다.

한편 혼다 하이브리드는 혼다만의 독보적인 직·병렬 전환식 4세대 2모터 하이브리드 기술로 압도적인 연비 효율은 물론, 모션 매니지먼트 시스템 등으로 드라이빙의 즐거움까지 극대화했다.

특히, 모터 최고출력 184마력을 내는 풀 하이브리드 모델로 엔진이 모터를 보조하며 주행 성능과 정숙성에 있어 전기차 감각을 느낄 수 있다는 점에서 다른 하이브리드 모델과도 차별화된다.

