대구시 2026년 국비 첫 9조대…TK신공항 사업 추진 기반 마련

대구시는 전날 국회를 통과한 2026년도 정부예산에서 역대 최대 규모인 4조3811억원의 투자사업비를 확보하며 총 9조644억원 규모의 국비 지원을 받아냈다고 3일 밝혔다.

여야 협력을 통한 국회 증액 과정에서 인공지능(AI)·로봇·바이오·문화·안전 등 핵심 미래사업 예산을 대거 반영해 지역 도약의 동력이 마련됐다.

김정기(왼쪽) 대구시장 권한대행이 지난달 대구를 찾은 김민석 국무총리를 만나 기념 촬영을 하고 있다. 대구시 제공

시에 따르면, 취수원 이전(25억원), 제조AI데이터 밸류체인(10억원), 동대구벤처밸리 AI 테크포트(30억원), 산업 인공지능 전환(AX) 혁신허브(10억원), 안경산업 육성(17억원) 등 정부안에서 누락하거나 축소했던 사업들이 정당을 초월한 설득 작업 끝에 증액됐다.

시는 권한대행 체제에서도 대통령실·기획위·중앙부처·국회를 여러차례 직접 방문하며 예산 타당성을 꾸준히 설명해 성과를 끌어냈다는 분석이다. AI 분야만 31개 사업(총사업비 1조1930억)에 국비 990억원을 배정하며, ‘대한민국 AI 로봇수도’ 도약의 발판이 마련됐다. 또 대구 취수원 이전 타당성조사비 25억원 반영으로 시민 숙원 해결에도 실질적 진전이 기대된다.

명복공원 현대화(80억원), 재해위험지역 정비(116억원), 하수관로 정비(684억원) 등 생활·안전 관련 예산도 대거 확보한데 이어, 대구글로벌웹툰센터(28억원), 대구국제뮤지컬페스티벌(DIMF)·경상감영·달성토성 정비(총 35억원) 등 문화관광 분야도 강화됐다.

김정기(오른쪽) 대구시장 권한대행이 지난 8월 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 만나 기념 촬영을 하고 있다. 대구시 제공

특히 대구·경북(TK) 통합신공항의 경우 기획재정부·국방부가 참여하는 공식 태스크포스(TF) 구성을 의무화한 국회 부대의견을 포함해 사업 추진의 제도적 기반이 더욱 공고해졌다.

김정기 대구시장 권한대행은 “대구의 미래 산업 전환을 위한 핵심 기반을 확보했다”며 “반영된 사업들이 차질 없이 진행되도록 정부와 긴밀히 협력하고, 시민이 체감할 변화 창출에 최선을 다하겠다”고 말했다.

