비즈팩토리 명함 제작 페이지 리뉴얼 오픈 "더 편리해진 주문"

인쇄 전문 브랜드 비즈팩토리가 새로운 명함 주문 제작 페이지를 선보였다.

이번 명함 페이지 리뉴얼은 주문, 장바구니, 결제, 배송 전 과정에서 업그레이드된 베타 버전으로,

주문 속도 향상, 주문 취소 없이 가능한 옵션 수정, 옵션 추가 및 삭제, 다중 주문 분리, 다중 주문 묶음 등 다양한 수정사항을 수용할 수 있도록 개선되었으며 직관적인 UI 주문창 디자인으로 사용자의 불편함을 최소화하고 편의성을 극대화하는데 집중했다고 밝혔다.

또한, 리뉴얼 기념 이벤트도 함께 진행된다. 명함 베타 버전을 이용하는 모든 고객에게 무료 택배 배송 쿠폰을 지급하며, 신규 회원에게는 추가로 무료 명함 제작 쿠폰까지 제공하며 명함 제작부터 배송까지 비용 부담 없이 0원으로 이용할 수 있는 기회를 제공한 것이다.

비즈팩토리 관계자는 “이번 NEW 명함 베타 서비스는 고객들의 목소리에 최대한 귀 기울여 기획했다”며 “앞으로도 비즈팩토리를 이용하는 고객분들의 편의성 개선을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

한편, 비즈팩토리는 이번 명함 페이지 리뉴얼을 시작으로 사용자 경험 개선을 위한 전반적인 서비스 업그레이드를 진행하고 있다. 명함제작 뿐만 아니라 현수막, 홍보물 등 다양한 제품의 인쇄/제작 서비스 전반에서 더욱 직관적이고 편리한 환경을 제공해 고객 만족도를 높일 계획이다.

