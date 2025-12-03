K2 Safety, 낭만러너 ‘심진석’과 함께 산업안전 캠페인 진행

산업안전브랜드 K2 Safety(케이투세이프티)가 각자의 현장에서 최선을 다해 일하는 이들의 마음가짐을 재정의하는 신규 캠페인 ‘누구에게나 현장은 있다’를 선보인다.

이번 캠페인의 주인공은 ‘낭만러너’로 불리며 최근 러닝씬에서 큰 주목을 받은 러너 ‘심진석’이다. 그는 실제로 비계공으로 일하고 있으며, 안전화를 신고 훈련하는 모습이 SNS와 커뮤니티에서 화제를 모은 인물이다.

K2 Safety는 ‘낭만러너’이자 ‘낭만 비계공’인 심진석과 함께, 자신의 목표를 향해 달려가는 모든 이들의 열정이 앞으로 나아가게 하는 힘이라는 메시지를 전하고자 이번 캠페인을 기획했다. 특히 이번 프로젝트는 단순한 영상 촬영이 아닌, 현장에서 실제로 땀 흘리는 작업자들의 삶을 들여다보고 그들과 직접 소통하며 산업안전 브랜드가 어떤 역할을 해야 하는지 다시 묻는 취지도 담고 있다.

캠페인 영상 속 심진석은 우리가 익숙하게 봐온 러너의 모습뿐 아니라, 작업 현장에서 일하는 비계공으로서의 모습을 보여주며 최정상을 향한 근성, 책임감, 현장 노동의 가치를 드러낸다.

그가 캠페인에서 착용한 K2 Safety 25FW 본딩셋업 시리즈는 추운 겨울 야외 작업자를 위해 기모 본딩 원단을 사용해 부드러운 터치감과 뛰어난 보온성을 갖췄다. 원단 신축성이 좋아 활동성이 우수하며, 다양한 포켓으로 수납성을 높였다. 또한 발수 가공을 적용해 생활방수 기능을 갖췄고, 바지에는 허벅지 벤틸레이션 시스템을 적용해 작업 중 발생하는 열기를 배출해 쾌적함을 유지하도록 설계했다. 이와 함께 비계공의 필수 안전장비인 KB-9502 안전대, 안전모, 초경량 방수절연안전화 K2-120TN도 선보였다.

K2 Safety 관계자는 “낭만러너이자 낭만비계공인 심진석 씨의 ‘포기하면 되돌아가야 하니 포기하지 않는다’는 모토가, 30년 동안 산업안전 한 길을 걸어온 K2 Safety의 방향성과 깊이 맞닿아 있다”며 “이번 캠페인은 ‘누구에게나 현장은 있다’는 메시지를 통해 각자의 자리에서 묵묵히 목표를 향해 나아가는 이들을 응원하고 소통하기 위한 취지로 기획됐다”고 밝혔다.

이어 “단순한 브랜드 캠페인이 아니라 실제 현장에서 일하는 사람들의 목소리를 듣고, 그들의 자부심을 응원하는 프로젝트로 확장해 나갈 계획”이라며 “이를 통해 더 많은 이들이 자신의 현장에 대한 긍지와 의미를 느끼는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

