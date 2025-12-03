복지·교육 분야 긍정 평가 확대… 마포구 구정 만족도 84.5%

마포구가 11월 17~18일 진행한 ‘2025년 구정운영 및 정책 여론조사’에서 구정 운영에 대한 긍정 평가가 84.5%로 나타났다고 3일 밝혔다. 전년 대비 17.1%포인트 상승한 수치다.

조사 결과, ‘매우 잘함’(13.5%), ‘대체로 잘함’(32.5%)과 ‘보통’(38.5%) 비율을 긍정적 평가로 분류했다. 특히 30대(80.7%)와 40대(82.4%)의 긍정 응답이 각각 32.9%포인트, 22.1%포인트 상승하며 전년보다 큰 폭의 변화를 보였다.

정책 분야별 만족도에서는 문화·관광(26.6%), 복지(19.6%), 녹지·환경(17.9%) 순으로 높았다. 녹지·환경 분야는 지난해 대비 응답 비율이 9.3%에서 17.9%로 상승했다.

세부 복지 정책에 대한 긍정 응답은 ▲어르신 복지 82.7% ▲장애인 정책 88.1% ▲돌봄·보육 환경 90.2%로 나타났다. 교육환경 변화에 대해서는 91.6%가 긍정적으로 평가했으며, 교육 정책 중에서는 ‘학교 주변 통학로 안전 및 환경 개선’(43.8%), ‘노후 시설 개선’(19.6%)이 긍정 평가를 가장 많이 받았다.

구가 추진 중인 ‘교육특별구 마포’와 관련해 필요한 과제를 묻는 항목에서는 ‘학업환경 개선’이 34.7%로 가장 높은 비중을 차지했다. 이어 ▲안심 돌봄체계 구축(21.6%) ▲진로교육 확대(17.7%) ▲문·예·체 교육 생태계 조성(14.4%) ▲대학생·청년 상생교육(11.6%) 순으로 조사됐다.

이번 조사는 마포구 거주 만 18세 이상 800명을 대상으로 ARS와 문자 방식으로 진행됐으며, 태길기연이 성·연령·지역별 가중치를 적용해 분석했다. 신뢰수준은 95%, 표본오차는 ±3.5%포인트다.

