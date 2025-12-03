100만 유튜버 ‘수탉’ 주차장 납치·살해 시도 공범도 기소

구독자 100만명의 게임 유튜버 ‘수탉’은 최근 감금·폭행을 당한 사건에서 극적으로 구조됐다. 그는 극심한 공포 속에서 “살아서 돌아갈 수 없겠다는 생각에 ‘차라리 안 아프게 죽여달라’고 빌고 싶은 마음이었다”고 심경을 추후 털어놨다.

피해자를 차로 납치하는 모습. 인천지검 제공

유튜버 ‘수탉’을 납치·살해하려 한 혐의로 기소된 일당의 공범이 추가 재판에 넘겨졌다. 인천지검 강력범죄·과학수사 전담 형사2부는 3일 강도상해방조와 폭력행위 등 처벌에 관한 법률상 공동감금 방조 혐의로 A(36)씨를 구속 기소했다고 밝혔다.

A씨는 지난 10월 26일 오후 10시40분쯤 인천시 연수구 송도동 모 아파트 지하 주차장에서 중고차 딜러 B(25)씨와 그의 지인이 30대 유튜버를 납치할 때 차량, 청테이프, 목장갑 등 범행 도구를 제공한 혐의를 받고 있다. 앞서 유튜버를 납치·살해하려 한 B씨와 지인은 강도살인미수 등 혐의로 먼저 기소됐다.

검찰은 B씨 일당이 타인 명의 차량을 범행에 이용하고 “1명(A씨)은 구했으니 형(지인)만 오시면 된다”는 B씨 진술 등을 토대로 공범이 있다는 사실을 확인했다. A씨는 범행이 성공할 경우 빼앗은 금품 중 1억5000만원 이상을 받기로 한 상태였다.

범행 현장 방범카메라(CCTV) 장면. 인천지검 제공

당시 이들은 유튜버를 그가 사는 아파트 주차장으로 불러낸 뒤 둔기로 10여차례 폭행해 차량에 납치하고, 200㎞가량 떨어진 충남 금산군의 한 공원묘지 주차장으로 이동해 살해하려 한 혐의를 받는다.

조사 결과 B씨는 고급 SUV 차량을 계약한 유튜버로부터 계약금 반환 요구를 받자 그의 재산 강취와 살해할 계획을 세운 뒤 범행한 것으로 파악됐다. 해당 유튜버는 중상을 입었으나 다행히 생명에는 지장이 없었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지