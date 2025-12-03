달리는 순간 여행이 된다… 부산, ‘런트립’ 대표 명소 소개

부산시가 달리기 좋은 부산의 지형적 매력과 도시의 활력을 알리기 위해 달리면서 도시의 매력을 자연스럽게 체험하는 새로운 여행 트렌드인 ‘런트립’을 통해 부산을 알린다. 바다와 도심, 산책로가 자연스럽게 어우러진 부산은 사계절 달리기(러닝)를 즐기기에 최적의 환경을 갖춘 도시다. 시원한 해안 풍경과 다양한 고도·경사, 도심 속 수변 길 등이 조화를 이루며 러너들에게 특별한 경험을 제공해 국내외 런트립 명소로 주목받고 있다.

해동용궁사~오시리아 해안산책로~죽도로 이어지는 해동 러닝 트레일 코스

3일 부산시에 따르면 시가 기획한 런트립 예능 ‘내맘내런 인 부산’을 이날 지상파 TV방송을 통해 처음 선을 보인다.

시는 ‘부산 이즈 굿, 런’을 주제로 부산의 아름다운 해안 풍경과 도심 속 달리기 코스의 특색을 영상에 생생히 담았다. 먼저 해동용궁사~오시리아 해안산책로~죽도로 이어지는 ‘(가칭)해동 러닝 트레일 코스’를 소개하고, 이어 남항동 방파제~남항대교~송도해수욕장으로 이어지는 ‘(가칭) 송도 해풍길 코스’를 잇달아 소개한다.

이 코스는 남녀노소 누구나 사계절 내내 부담 없이 달릴 수 있는 대표 코스로, 바다와 도심, 산책로가 어우러진 다채로운 매력을 체감할 수 있어 부산을 찾는 국내 러닝 여행객들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

이번 프로그램으로 그동안 널리 알려지지 않았던 부산의 런트립 명소를 소개해 외국 여행객들이 부산의 새로운 매력을 느끼는 계기를 마련하고, 부산 런트립 관광지의 해외 인지도를 높일 것으로 기대된다.

남항동 방파제~남항대교~송도해수욕장을 연결하는 송도 해풍길 코스. 부산시 제공

내맘내런 인 부산>은 부산관광포털 비짓부산과 KBS 월드 TV 채널 및 유튜브 채널, KBS 트래블-걸어서 세계속으로 유튜브 채널을 통해 볼 수 있다.

박형준 시장은 “이번 프로그램을 통해 부산의 아름다운 자연경관과 활기찬 도시 에너지를 전 세계에 알리고, 해외 러너들과 여행객들이 부산을 찾아 즐기길 기대한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지