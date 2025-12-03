제주시-전남 장성군, 농특산물 맞교환… 지역농업 협력

제주시와 전남 장성군 농촌지도자들이 지역 농특산물을 교환하며 상생 협력에 나섰다.

3일 제주도농업기술원에 따르면 제주시는 제주도가 자체 개발한 신품종 만감류 ‘우리향’ 60㎏, 장성군은 지역 특산 쌀 600㎏을 주고받았다.

전날 제주시 노팅힐컨벤션에서 열린 교류 행사에는 오영훈 제주도지사와 김한종 장성군수를 비롯해 양 지역 농촌지도자 회원 50여 명이 참석했다. ㈔한국농촌지도자 제주시연합회와 장성군연합회가 공동 주관했다.

주목을 받은 ‘우리향’은 제주농업기술원이 2022년 품종 출원한 만감류로, 12월 상순 수확한다. 당도 13브릭스(°Bx)에 산 함량 1.0% 이하로 단맛이 강한 게 특징이다. 제주시연합회는 이번 교류를 통해 제주산 만감류의 경쟁력을 알렸다.

2일 제주시 노팅힐컨벤션에서 열린 제주시와 전남 장성군 농특산품 교환 행사에서 오영훈 제주도지사와 김한종 장성군수, 양 지역 농촌지도자 회원 등이 기념 촬영하고 있다. 제주도 제공

오영훈 지사는 “이번 행사가 양 지역이 농업의 성장 기회를 모색하는 계기가 되길 바란다”며 “다양한 협력으로 지역 농업 경쟁력이 강화되길 기대한다”고 말했다.

이번 교류는 장성군연합회의 제주 워크숍 일정에 맞춰 마련됐으며, 양 지역은 농산물 소비 촉진 등 공동사업 추진을 논의했다.

