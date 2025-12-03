“연말 홈파티 즐겨볼까”…오리온, 크리스마스 한정판 선봬

오리온은 다가오는 연말 홈파티를 더욱 달콤하고 즐겁게 만들어 줄 다양한 크리스마스 한정판을 출시했다고 3일 밝혔다.

오리온 ‘브라우니 루돌프하우스 만들기’, ‘후레쉬베리 아기펭귄친구들 만들기’. 오리온 제공

루돌프와 펭귄 등을 직접 만들어 볼 수 있는 과자 세트와 크리스마스를 기다리며 매일 하나씩 작은 선물을 열어보는 어드벤트 캘린더 등으로 다채롭게 구성했다.

먼저 ‘브라우니 루돌프 하우스 만들기’와 ‘후레쉬베리 아기펭귄 친구들 만들기’는 가족, 친구, 연인과 함께 만들며 즐길 수 있는 DIY 과자 세트다. 마켓오 브라우니, 통크, 초코파이, 후레쉬베리 등 인기 제품으로 구성됐다. 동봉된 초코펜을 활용해 나만의 루돌프 하우스와 펭귄, 북극곰 등을 만들고 꾸밀 수 있어 맛있는 간식은 물론 특별한 추억까지 선사한다. 전국 대형마트와 온라인 판매처에서 구매할 수 있다.

온라인에서 간편하게 주문해 가족, 친구, 직장동료에게 선물할 수 있는 어드벤트 캘린더와 과자 선물 세트도 출시했다. ‘크리스마스 익스프레스 어드벤트 캘린더’와 ‘오리온 어드벤트 캘린더’는 각각 기차와 굴뚝집을 콘셉트로 디자인해 크리스마스 분위기를 한껏 살렸다. 매일 하나씩 작은 선물을 열어보는 재미를 담아 크리스마스를 기다리는 설렘을 더해준다.

이와 함께 ‘크리스마스 파티팩’, ‘상어 패밀리팩’, ‘고래가족 과자세트’, ‘내 친구 눈사람 만들기’ 등 다양한 과자 선물세트도 마련해 TPO(시간∙장소∙상황)에 맞춰 골라 즐길 수 있도록 했다.

연말 분위기를 느낄 수 있는 한정판 과자들도 추가로 선보인다. 폭신한 식감에 동결건조 딸기의 상큼함으로 작년 겨울 큰 사랑을 받았던 ‘마켓오 다쿠아즈 레드베리’를 재출시한다. 홀리데이 감성을 담아 패키지를 새단장한 후레쉬베리 2종, 고래밥, 초코송이 등 인기 과자 4종도 만나볼 수 있다.

오리온 관계자는 “이번 한정판 제품들은 연말 감성이 가득 담긴 패키지와 구성으로, 특별한 추억을 만들어줄 홈파티 디저트로 제격”이라며 “따뜻한 마음을 전하는 선물로도 많은 사랑을 받을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

