충북, 정부예산 9조7144억원 확보…“공항·영재학교 등 핵심사업 반영”

충북도가 정부예산 9조원 시대를 안착하며 굵직한 현안사업에 청신호가 켰다.

김영환 충북도지사는 3일 도청 브리핑룸에서 “2026년 정부예산을 지난해보다 7051억원 증가한 9조7144억원을 확보했다”고 밝혔다. 충북도는 내년 예산 확정은 ‘충북 예산 9조원 시대’ 안착으로 도가 제안한 주요 사업들이 국정 기조와 방향성에 부합해 긍정적인 평가를 받은 점에서 의미를 부여했다.

김영환 충북도지사(오른쪽)가 3일 도청 브리핑룸에서 2026년 정부예산과 굵직한 현안사업 등을 설명하고 있다. 충북도 제공

◆청주국제공항 활주로·AI·BIO 영재학교 등 핵심 현안 반영

올해 국회 증액 과정에서 충북의 도정 추진력을 강화할 다수의 핵심 현안이 반영됐다. 민간항공 수요 증가와 공항시설 확충 요구에 따라 청주국제공항 전용 활주로 건설을 위한 사전 타당성 조사 용역비 5억원이 반영돼 중부권 거점공항 도약의 기반이 마련됐다. 김 지사는 “청주공항은 여객과 화물을 독자적으로 운용할 수 있는 발판을 마련하게 될 것”이라며 “충북 미래성장의 동력을 강화하고 도민들의 삶을 더 풍족하게 만들 것”이라고 설명했다.

차세대 바이오 인재 육성 거점 구축을 위한 카이스트(KAIST) 부설 충북 인공지능(AI)·바이오(BIO) 영재학교 건축비 94억여원이 반영돼 내년부터 사업이 본격 추진될 전망이다. 또 미호강 홍수예방사업 설계비 5억원, 충주댐 수열에너지 특화단지 조성사업 사전 타당성 조사 용역비 5억원, 국립 산림치유원·국립국악원 영동분원 타당성 조사비, 국립소방병원 운영비 등 지역 안전과 문화·복지 기반 강화도 기대된다.

◆미래산업 경쟁력 강화…바이오·수소·반도체·미래 차 예산 확보

충북의 미래 성장 동력을 책임질 산업 분야 신규 예산이 눈에 띈다. 오송 AI 바이오 데이터센터 구축을 위한 사전기획 용역비 5억원이 포함돼 신약개발 기반 조성의 첫발을 내디딘다. 충주댐 그린수소 인프라 구축 사업에는 49억여원은 친환경 수소 산업 생태계 조성에 속도를 낼 전망이다.

반도체 가스 성능·안전 평가지원센터 구축 사업에 장비비 10억원이 반영돼 반도체 공정 안전성과 국산화 기반을 강화에 도움을 준다. 친환경자동차 전력변환시스템 시험 기반 구축과 미래 차 탑재모듈 상용화 기반 구축에도 각 10억원과 3억8000만원이 반영됐다. 오송 국제 K-뷰티아카데미 교육설비 구축 예산은 K-뷰티 산업의 세계화를 뒷받침한다.

◆시·군 균형발전 사업 반영…지역 활력 제고

도내 시·군의 숙원사업 등 균형발전 예산도 눈길을 끈다. 농어촌 기본소득 시범사업에 옥천군이 새롭게 선정돼 347억여원을 확보했다. 청주 남이양촌 국도 건설, 추풍령역 승하차장 연결 통로 설치, 청주 천주교 디지털 역사체험관 건립, 보은군 보훈회관 건립 등 예산도 확정됐다.

남청주현도산업단지와 오창 나노테크 스마트밸리 진입도로 건설, 단양군 생활폐기물 소각시설 설치, 청주 하석지구 급경사지 보수보강, 괴산 불정목도지구 도시침수 예방사업 등도 포함됐다.

◆“하나 된 충북”의 성과…10조 시대 기반 마련

이런 정부예산 9조원 시대 안착은 도민의 뜻이 모였다는 평가다. 도는 국회와 기획재정부 관계자들을 만나 협력관계를 이어가겠다. 또 정부예산 TF 구성과 국회소통버스 운영 등 전략적 소통을 통해 핵심 사업의 예산 반영을 끌어냈다. 지역 국회의원들도 초당적 협력을 통해 활주로 건설 등 주요 현안을 설득했다. 도민 서명운동과 민·관·정 공동위원회의 정책 제안 활동으로 범도민적 공감대를 형성하며 힘을 보탰다.

김 지사는 “공항, 바이오, 반도체, 모빌리티 등 도정의 중점 과제가 실질적인 재정 지원으로 이어진 만큼 충북의 위상도 높아지고 있다”며 “수천억 원대 신규 사업이 새롭게 반영되면서 충북은 안정적으로 9조원 예산 시대에 안착했고 머지않아 10조원을 내다볼 수 있는 기반까지 마련됐다”고 강조했다.

