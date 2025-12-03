‘올 한 해 열심히 일한 당신, 떠나라’… 근로자휴가지원 겨울 특가 진행

한국관광공사가 연말을 맞아 근로자휴가지원 사업 겨울 프로모션을 연다. 겨울에도 즐길 수 있는 숙박여행상품 및 겨울레저용품 등을 할인된 가격으로 제공한다.

대한민국 쉬는 법 캠페인. 한국관광공사 제공

한국관광공사는 이 같은 내용의 프로모션을 이달 31일까지 한다고 3일 밝혔다. 4성급 이상 호텔, 리조트 등 숙박상품은 최대 50%까지, 롯데호텔·리조트는 근로자 휴가지원사업 단독 최대 25%까지 특별 할인된 가격으로 만나볼 수 있다. 아울러 캠핑, 스키, 보드용품 등 겨울레저여행을 즐길 수 있는 다양한 상품도 준비되어 있다.

근로자 휴가지원사업은 근로자가 20만 원을 적립하면, 소속 기업과 정부가 각 10만 원을 지원해 총 40만 원을 국내 여행경비로 사용할 수 있도록 지원하는 제도로, 휴가 문화 조성 등을 위해 근로자의 휴가비를 지원하는 사업이다. 기업 단위로 신청할 수 있다.

사업에 참여한 기업 소속 근로자는 조성된 적립금으로 근로자 휴가지원사업 전용 온라인몰 ‘휴가샵’에서 숙박, 교통, 체험 등 다양한 국내 여행상품을 자유롭게 이용할 수 있다. 올해는 약 13만명의 근로자가 혜택을 이용해 여행을 즐기고 있다.

또한, 본 사업에 참여하는 기업은 정부 인증제도 신청 시 가점 및 실적 인정을 받을 수 있으며, 우수 참여기업에는 정부포상, 언론홍보, 사례집 발간, 차년도 우선 선정 등의 혜택도 제공된다.

강규상 한국관광공사 관광복지안전센터장은 “근로자는 우수한 여행상품을 저렴하게 이용할 수 있어 만족도가 높고 기업은 직원 복지 강화와 기업 이미지 제고 등 모두가 만족하는 대표적인 관광복지 사업”이라며 “공사는 앞으로도 최신 여행 트렌드와 소비자 선호 등을 고려하여 다양한 여행상품을 선보일 예정이다”라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지