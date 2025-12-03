한국장애인재단, ‘2025 장애 공감 공모전’ 대상··· 정재은씨 ‘당신은 이 버튼을 누르시겠습니까?’ 수상

한국장애인재단이 세계장애인의 날(12월 3일)을 맞아 ‘2025 장애 공감 공모전’ 시상식을 2일 서울시 종로구 연합뉴스 연우홀에서 개최했다.

한국장애인재단 김정우 이사장 직무대행(왼쪽)이 ‘2025 장애 공감 공모전 대상’을 받은 정재은 수상자와 기념 촬영을 하고 있다. 한국장애인재단 제공

장애 공감 공모전은 장애와 장애인에 대한 이해와 공감을 높이기 위해 2015년부터 매년 개최하고 있다. 올해는 6월부터 8월까지 웹툰·영상(쇼츠)·라디오·포스터 4개 부문에 걸쳐 작품을 공모했다.

올해 장애 공감 공모전에는 총 438건의 작품이 접수됐다. 심사를 통해 보건복지부장관상인 대상 1팀을 비롯해 최우수상 2팀·우수상 12팀·입상 20팀·특별상 2팀·공감상 31팀 등 총 68개 팀이 수상자로 선정됐다.

대상인 보건복지부장관상은 정재은 응모자의 영상 ‘당신은 이 버튼을 누르시겠습니까?’가 선정됐다. 보이지 않는 사회적 장벽을 ‘버튼’으로 상징화해 장애인의 이동과 소통을 막는 현실을 보여주며, 모두가 함께 살아가는 장벽 없는 사회의 필요성을 전달하는 작품이다.

‘2025 장애 공감 공모전’ 시상식 수상자와 주요 인사들이 기념 촬영을 하고 있다. 한국장애인재단 제공

이번 공모전 심사위원장인 성신여대 사회복지학과 이승기 교수는 “참신하고 다양한 작품을 응모해 주신 모든 분들께 감사드린다. 모든 작품을 수상작으로 선정하지 못해 아쉽지만, 이번 공모전이 일상에서 장애를 바라보는 시선과 공감을 넓히는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.

수상작으로 선정된 작품은 한국장애인재단 홈페이지 및 SNS 등을 통해 공개되며, 연말부터 장애 공감 캠페인 및 장애 이해 교육 자료 등으로 활용될 예정이다.

