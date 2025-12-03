로이킴 '성형 전 사진' 해명… "사춘기가 날 못생기게 만들어"

로이킴이 온라인 커뮤니티에 떠돌던 자신의 '성형 전 사진'에 대해 해명했다. 유튜브 채널 '홍석천의 보석함' 영상 캡처

가수 로이킴이 과거 온라인 커뮤니티에서 ‘성형 전 사진’이라고 떠돌던 사진에 대해 해명했다.

지난 2일 홍석천의 유튜브 채널 '홍석천의 보석함'에는 ‘쌍게이에게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 ‘로이킴’’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 로이킴은 홍석천과 함께 다양한 이야기를 나눴다. 로이킴은 “저는 굉장히 오랜 시간 보석함을 시청해 왔었는데, ‘언제쯤 저를 불러주실까? 하면서’”라며 “이렇게 잘생긴 사람들 사이에 한 번 껴보고 싶었는데 마침내 소원을 성취해 기분이 좋다”고 말했다.

또, 로이킴은 최근 가수로 쌓아온 것과 현실에서는 다소 다른 이미지에 대해 “예능과 유튜브에서 가수가 아닌 저의 모습을 보면서 사람들이 많이 놀라시는데 저는 늘 그런 사람이었다”라면서 “카메라 앞모습과 일상적인 모습의 간극이 없어야 정신적으로 건강하게 살 수 있다”라며 요즘 행복하게 살고 있는 근황을 전했다.

그는 ‘외모 전성기’로 초등학생 시절을 꼽았다. 로이킴은 “초등학교 저학년 때 제일 잘생겼고, 사춘기가 오면서 못생겨졌다”고 토로했다.

이어 “중고등학교 넘어갈 때쯤의 얼굴이 제일 별로였던 것 같다”면서 “그래서 ‘로이킴 성형 전’이라고 사진이 많이 돈다”며 로이킴 본인도 인지하고 있던 인터넷 커뮤니티에서의 사진에 대해 언급했다.

그러면서 “성형이 아니라 세월이다”라고 밝혔다. 로이킴은 “사춘기가 마치 저를 성형하기 전 얼굴 정도로 못생기게 만들었다”라고 과거 사진에 대해 해명했다.

한편, 로이킴은 가수가 되기 전, 어린 시절에는 개그맨을 꿈꿨다고 밝혔다. 하지만 “아무 짓 안 해도 웃긴 애들이 반에 꼭 있었다. 그런 애들은 못 이기겠다고 생각했다”라면서 장래희망을 바꾸게 된 계기를 전했다.

