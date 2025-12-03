코스피, 장 초반 올라 4010대 회복…코스닥 강보합

코스피가 3일 간밤 뉴욕증시 강세에 장 초반 올라 4,010대를 나타내고 있다.



이날 오전 9시 39분 기준 코스피는 전장보다 15.27포인트(0.38%) 오른 4,010.20이다.



지수는 전장보다 15.33포인트(0.38%) 오른 4,010.26으로 출발해 지난달 27일 이후 4거래일 만에 장중 4,000선을 회복한 뒤 한때 하락 전환했으나 다시 상승세로 돌아섰다.

3일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 상승 출발해 4,000선을 회복했다. 오전 9시 2분 현재 코스피는 전장보다 32.71포인트(0.82%) 오른 4,027.64 이다.

서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 0.4원 내린 1,468.0원에 거래를 시작했다.



유가증권시장에서 외국인이 1천91억원 순매도하고 있으며 개인과 기관은 각각 1천13억원, 54억원 매수 우위를 보이고 있다.



외국인은 코스피200선물시장에서는 690억원 순매수 중이다.



간밤 뉴욕증시는 비트코인이 5% 가까이 상승하며 전날 하락분을 만회한 가운데 기술주 중심으로 매수세가 유입되면서 3대 지수가 일제히 올랐다.



도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시간 2일 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장을 미 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 유력 차기 의장 후보로 소개한 점도 일부 매수세를 자극했다.



시장에서는 해싯 위원장이 트럼프 정부의 기조에 맞춰 금리 인하를 주도할 것으로 기대하는 분위기다.



엔비디아(0.86%) 등이 오르면서 미국 필라델피아반도체지수는 1.84% 상승했으며, 3분기 최대 실적을 공개한 반도체 기업 마벨 테크놀로지도 시간 외 거래에서 9% 넘게 급등했다.



이에 국내 증시는 일부 반도체주를 중심으로 상승 압력을 받고 있다.



다만 전날 뉴욕증시 하락에도 코스피가 1.9% 급등한 만큼, 차익 실현 매물이 출회되며 이날 상승폭은 일부 둔화한 모습이다.



한지영 키움증권 연구원은 "국내 증시는 미국 필라델피아반도체지수 강세, '깜짝 실적'을 기록한 마벨 테크놀로지의 시간 외 주가 강세 등 미국발 재료에 영향을 받아 상승 출발할 것"이라면서도 "장중에는 전날 급등한 대형주 위주로 차익 실현 성격의 순환매가 나타나면서 업종별 차별화 장세를 보일 것"이라고 설명했다.



시가총액 상위 종목 중 삼성전자[005930](1.06%)가 상승 중인 반면, SK하이닉스[000660](-2.15%)는 하락해 반도체 대형주의 희비가 엇갈리고 있다.



두산에너빌리티[034020](1.87%), HD현대중공업[329180](1.54%), 한화에어로스페이스[012450](2.55%), 삼성물산[028260](6.68%), NAVER[035420](1.75%) 등이 오르고 있다.



현대차[005380](-0.56%), KB금융[105560](-0.45%), 신한지주[055550](-2.03%), 셀트리온[068270](-0.22%), SK스퀘어[402340](-2.84%) 등은 하락 중이다.



업종별로 보면 유통(2.81%), 건설(1.74%), 운송장비(0.72%) 등이 오르고 있으며 금융(-1.04%), 금속(-0.66%), 음식료(-0.52%) 등은 하락 중이다.



같은 시각 코스닥지수는 전장보다 0.68포인트(0.07%) 오른 929.10이다.



지수는 전장보다 3.07포인트(0.33%) 오른 931.49로 출발해 상승폭을 줄여 잠시 하락 전환했으나 다시 오름세로 돌아섰다.



코스닥시장에서 개인이 891억원 매수 우위를 보이고 있으며, 외국인과 기관은 각각 328억원, 127억원 순매도하고 있다.



알테오젠[196170](0.96%), 코오롱티슈진[950160](0.48%), 리노공업[058470](1.98%), 보로노이[310210](1.86%), 로보티즈[108490](3.00%) 등이 오르고 있다.



에코프로비엠[247540](-0.75%), 에코프로[086520](-1.06%) 등 이차전지주와 에이비엘바이오[298380](-0.40%), 레인보우로보틱스[277810](-0.79%), 리가켐바이오[141080](-0.52%) 등은 하락 중이다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지