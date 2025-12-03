최수종 "이민 간 아버지, 타국에서 돌아가셔" 눈물

배우 최수종이 타국에서 돌아가신 아버지와의 추억을 떠올리며 오열했다.

오는 4일 오후 10시 20분 방송되는 MBN 개국 30주년 특별기획 3부작 '퍼즐트립'에서는 자신이 버림받았다고 믿어온 해외 입양인 마이크와, 49년 동안 아들을 찾아 헤맨 그의 어머니가 마침내 재회하는 모습이 그려진다.

최근 녹화에서 오랜 세월 헤어졌던 아들 마이크를 다시 만난 어머니는 멀리서 걸어오는 순간 단번에 아들을 알아보고, 주저 없이 뛰어가 와락 끌어안으며 오열했다. 마이크와 어머니의 뜨거운 만남을 지켜보던 최수종은 "가슴이 찢어지는 줄 알았다"라며 절절한 심정을 드러냈다.

49년 만에 어머니와 재회한 마이크의 모습에 최수종은 자신의 아버지를 떠올리며 "아버지에 대한 그리움이 늘 있다"고 고백했다. 그는 "중학교 2학년 때 아버지가 퇴직 후 가족들이 모두 남미로 이민을 갔는데, 나는 학업 때문에 한국에 혼자 남았다"라며 어린 시절 홀로 지내야 했던 기억을 꺼냈다.

이어 최수종은 "성장한 뒤 잠시 아버지를 다시 만났지만, 곧 일 때문에 또 해외로 떠나셨다"라며 짧았던 재회에 대해 이야기한 후, "아버지가 결국 외국에서 돌아가셨다"라고 덧붙이며 마지막 순간 곁을 지키지 못한 아쉬움을 떠올리다 끝내 눈물을 보였다는 전언이다.

한편 '퍼즐트립'은 잃어버린 퍼즐 한 조각을 찾기 위해 '나'와 '가족'을 찾아 한국으로 온 해외 입양인들의 리얼한 한국 여행기를 담은 리얼 관찰 여행 프로그램이다.

