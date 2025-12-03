이은지, 러닝으로 10kg 감량 “갑자기 쓰러져 응급실행”

이은지의 유튜브 채널 '은지랑 이은지' 화면 캡처

개그우먼 이은지가 과거 메이크업 숍에서 쓰러졌던 경험을 고백했다.

지난 2일 이은지의 유튜브 채널 '은지랑 이은지'에는 '최초 공개 신랑 빼고 다 있는 이은지x김새롬의 웨딩드레스 피팅 (feat. 술먹방)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 영상에서 이은지는 "난생처음 응급실 실려 갈 때 현장에 계셨던 분"이라며 게스트 김새롬을 소개했다. 이은지는 김새롬에게 "제가 그날 기억이 잘 안 나는데 어떤 상황이었냐"고 물었다.

김새롬은 "그때 너무 놀랐다. 숍에서 메이크업 받고 있는데 갑자기 밖에서 쿵 소리가 났다. 놀라서 뛰어나갔는데 은지가 쓰러져 있고 친구들이 은지 팔다리를 막 주무르고 있었다"며 당시를 회상했다.

그러면서 "은지가 정신이 드는 듯한 표정을 지으면서 의식을 찾았다. 근데 제일 먼저 하는 소리가 '미안해요. 놀랐죠?'였다. 자기가 쓰러졌으면서 놀랐을 사람들을 더 걱정하더라. 보통은 내가 괜찮은지가 더 중요하지 않나"라고 했다.

이은지는 "그때 처음으로 바빠진 즈음이었다. 눈앞이 노래지고 어지러워서 '오늘 스케줄 못 갈 것 같다'고 하고 일어났는데 기억이 없다. 병원 갔더니 A형 간염이었다"며 "처음으로 기절해 봤다. 스케줄을 못 갔다"고 설명했다.

김새롬은 "다 면역력이 떨어지면 걸리는 거다. 나도 머리 마무리하다 갑자기 시야가 조그맣게 줄어들더라. 결국 걸어가다 쓰러졌다. 눈 떴는데 스타일리스트가 울면서 '언니 괜찮아요?'라고 하는데 너무 미안했다"고 털어놨다.

