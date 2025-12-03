이은지 "숍에서 메이크업 받다 의식 잃고 쓰러져 응급실 行…기억이 없어"

코미디언 이은지가 과거 의식을 잃고 응급실로 향했던 일화를 전했다.

지난 2일 유튜브 채널 '은지랑 이은지'에는 '신랑 빼고 다 있는 이은지x김새롬의 웨딩드레스 피팅'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속에서 이은지와 김새롬은 함께 쇼핑을 다니다 저녁을 먹으러 이동했다. 이때 이은지는 김새롬에 대해 "우리 제작진 친구들에게 소개할 때 난생처음 응급실에 실려 갔을 때 현장에 있었던 사람이라고 얘기했다"라고 말하면서 "내가 그날 기억이 잘 안 나는데 어떤 상황이었나"라고 물었다.

이에 김새롬은 "숍에서 메이크업 받고 있는데 밖에서 쿵 소리가 나더라"라며 "놀라서 뛰어나가 봤는데 은지가 쓰러져있고 숍 친구들이 팔다리를 주무르고 있었다"라고 당시 상황을 회상했다.

김새롬은 "은지가 정신이 드는 듯한 표정을 짓고 약간 의식을 찾았다"라며 "근데 제일 먼저 하는 소리가 '미안해요, 놀랐죠?'였다, 자기가 쓰러졌으면서 놀랐을 사람을 걱정하더라"라고 말했다.

이은지는 이에 대해 "그때가 처음으로 바빠져서 스케줄 치는 게 처음인데 점점 눈앞이 노래지고 어지러워지더라"라며 "'원장님 저 오늘 스케줄 못 갈 것 같아요'하고 일어났는데 그 후로 기억이 없다"라고 얘기했다.

이어 이은지는 "병원에 가보니 A형 간염이라고 하더라"라며 "저도 처음 기절해 봤다"라고 덧붙였다.

이에 김새롬은 "이게 다 면역력이 떨어지면 걸리는 거다"라며 "나도 그랬던 적이 있다, 머리 마무리하는데 갑자기 시야가 조그맣게 줄어들었다, 걸어가다가 쓰러졌다"라고 털어놔 눈길을 끌었다.

<뉴스1>

