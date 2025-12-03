“입 닥치고 투자해”…그녀의 험한 말에 박수 터져 나왔다 [수민이가 궁금해요]

“입 닥치고, 내게 모두 투자하라(Just shut your mouths. And invest everything in me).”

직설적인 화법을 구사하고 있는 다카이치 사나에 일본 총리가 지난 1일 도쿄에서 개최된 국제금융회의 ‘퓨처 인베스트먼트 이니셔티브(FII)’에 참가해 이같이 말했다고 요미우리신문이 보도했다.

다카이치 사나에 일본 총리가 1일 도쿄에서 열린 미래투자이니셔티브(FII) 포럼 연설에서 일본 만화 ‘진격의 거인’ 속 유명 대사를 인용해 대일 투자를 호소했다. AP 연합뉴스·코단샤 코믹스

FII는 사우디아라비아가 주도하는 글로벌 회의다. 다카이치 총리의 발언은 사우디에서 인기 있는 만화 ‘진격의 거인’ 속 명대사다. 이를 영어로 인용해 대일 투자 확대를 호소한 것이다.

이날 행사는 사우디아라비아 국부펀드인 공공투자기금(PIF)이 후원했다. 일본과 사우디아라비아 간의 공급망 협력 방안을 위해 양국 정계와 재계가 머리를 맞댄 자리였다.

그는 연설에서 “해외의 투자자들이 신뢰할 수 있는 경제를 만들고, 세계의 자본이 일본으로 들어올 수 있는 선순환을 만들겠다”고 강조하며 “경제 안보, 식량 안보 등에 정부와 민간이 함께 투자해 성장을 견인하겠다”고 말했다.

이어 “사우디아라비아에서 일본의 만화와 애니메이션이 큰 인기를 끌고 있다”면서 ‘캡틴 츠바사’, ‘원피스’, ‘진격의 거인’ 등을 언급했다.

다카이치 총리는 “‘진격의 거인’의 유명한 대사를 인용해 제 연설을 마무리하겠다”면서 영어로 “입 닥치고 나에게 모든 것을 투자하라”고 외쳤다.

해당 대사는 일본의 인기 만화 ‘진격의 거인’의 주인공 ‘에렌’이 한 대사다. 에렌이 적들에게 대항하기 위해 자신을 믿고 힘을 보태달라고 호소하는 장면에서 나왔다.

요미우리신문은 다카이치 총리가 발언한 직후 행사장에서 큰 박수와 웃음이 터져 나왔다고 전했다.

일각에서는 다카이치 총리의 발언에 대해 총리로서 너무 경솔했다는 반응도 나오고 있다. 공식적인 행사에서 ‘입 닥쳐’라는 말은 과했다는 평가다.

다카이치 사나에 일본 총리. 로이터=연합뉴스

다카이치 총리는 거침없는 발언으로 화제를 몰고 다녔다.

지난 2013년 9월에는 “후쿠시마 원전 사고로 인한 직접적 사망자는 없다”며 원전 재가동을 주장했다가 비판이 쏟아졌다. 2022년 2월 19일에는 당시 자민당 정무조사회장직에 있던 다카이치 총리가 야스쿠니 신사 참배에 대해 반발하는 대한민국, 중국 등에 대해 “(우리가) 야스쿠니 신사 참배를 중간에 그만두는 등 어정쩡하게 구니 상대가 기어오르는 것”이라고 말해 빈축을 샀다.

지난 10월 4일 집권 자민당 총재 선거에서 당선된 직후에 발표했던 “일하고 일하고 일하고 일하고 일해 갈 것” 소감은 올해 ‘T&D보험그룹 신어(新語)·유행어 대상’의 연간 대상으로 선정되기도 했다.

