프라다, 베르사체 2조원 현금 인수 완료…프랑스 LVMH·케링 그룹에 도전장

이탈리아 명품 브랜드 프라다가 경쟁사인 베르사체를 총 13억7천00만달러(약 2조원)에 공식 인수했다.

프라다는 2일(현지시간) 성명을 통해 베르사체 인수에 대한 모든 규제 승인을 받은 후 작업을 완료했다고 밝혔다고 AP 통신이 전했다. 프라다는 베르사체의 모회사인 미국 카프리 홀딩스로부터 베르사체 지분 100%를 현금으로 인수했다.

베르사체는 1978년 잔니 베르사체가 이탈리아 밀라노에서 설립한 세계적인 패션브랜드다. 그리스·로마 신화에 등장하는 괴물 메두사를 브랜드 상징으로 하는 화려하고 대담한 디자인으로 유명하다. 2018년 카프리 홀딩스에 매각됐으나 코로나19 팬데믹을 거치며 부진한 실적을 보여왔다.

미니멀리즘을 추구하는 프라다는 베르사체 인수로 고객층을 다양화하며 프랑스 명품 그룹 루이뷔통모에헤네시(LVMH), 케링 등에 도전할 것으로 보인다. 프라다 그룹의 후계자인 로렌초 베르텔리가 그룹 마케팅 총괄 및 지속가능성 책임자 역할에 더해 베르사체의 차기 도약을 이끌 집행의장을 맡을 예정이다.



번스타인 컨설팅사의 분석가 루카 솔카는 이번 거래의 매력이 “미니멀리즘의 프라다와 맥시멀리즘의 베르사체가 결합한다는 점”이라며 두 브랜드가 동일 고객층을 두고 경쟁하지 않는다는 의미라고 설명했다.

