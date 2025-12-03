직속 후배 박지민과 어색한 김대호…"둘이 사귀었냐" 의심

아나운서 출신 방송인 김대호가 MBC 후배 아나운서 박지민과 어색한 모습을 보이며 한 때 연인 사이가 아니었냐는 의심을 받았다.

김대호는 2일 방송한 MBC 에브리원 예능프로그램 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'에서 박명수·전소민 등에 더해 박지민이 새로 합류해 라오스로 여행을 떠났다.

박지민이 등장하자 전소민은 "친하겠다"고 물었다.

박지민은 "그렇게 친하진 않다. MBTI도 모른다"고 답했다.

전소민은 "혹시 불편한 사이면 어떡하냐. 둘이 사위었냐"고 했다.

박지민은 당황해하며 "젼혀 아니다"고 했다. 이어 "그 분은 여자 안 좋아하지 않냐"고 덧붙였다. 김대호는 "무슨 소리냐. 결혼 장례식이냐"고 말했다.

박명수가 "확실하게 말하라"고 하자 김대호는 "여자에 환장한다"고 해 웃음을 자아냈다.

박지민이 출연한 걸 뒤늦게 알게 된 김대호는 깜짝 놀라 어색하게 인사했다.

전소민은 재차 "둘이 사귀었던 것 아니냐"라고 했고, 김대호는 "농담이 지나치다"고 받아쳤다.

