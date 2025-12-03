매니저 배신 성시경 위로한 박서준 "잘 필터링 됐다"

배우 박서준이 가수 성시경을 위로했다. 성시경은 10년 간 함께 일한 매니저가 회삿돈 수억원을 횡령하는 등 문제를 일으켜 금전적 피해는 물론 정신적 고통이 극심하다고 얘기해왔다.

박서준은 2일 성시경 유튜브 채널에 나와 함께 밥을 먹으며 얘기를 나눴다. 성시경은 박서준이 출연하는 JTBC 새 드라마 '경도를 기다리며' OST에 참여했다.

박서준은 "형님 OST 이야기를 안 할 수 없다”고 했다. 성시경은 "여러 번 인터뷰했는데 OST는 사실은 히트곡을 쓰는 게 아니라 그냥 남자 주인공의 마음이 돼서 남자 주인공이 멜로디 없이 그 대사를 읊어도 그게 대사가 되는, 좋은 멜로디라기보다는 그냥 마음이 전달되면 된다고 생각하는 주의였다"고 했다.

이어 "드라마가 너무 마음에 드니까 이 곡을 좀 더 잘 쓸 걸 싶더라"고 덧붙였다.

박서준은 "형이 나중에 녹음까지 해서 보내준 걸 현장에서 틀어놓고 찍었다. 중요한 장면마다 깔리고 잘 어우러져서 좋다"고 했다.

성시경은 "나는 사람을 쉽게 좋아하고 쉽게 믿는다. 우리 직업이 그렇지만 안 그런 사람도 있지만…여러 가지 일로 항상 약간 조심하게 된다"고 말했다.

그러면서 "이번 드라마를 보면서 느꼈다. 난 네가 되게 좋다. 너랑 나랑 되게 많이 사귄 적도 없고 내가 너를 다 알 수 없지만 되게 좋고 훌륭한 배우라고 생각했다"고 했다.

성시경은 또 "난 배우가 직접 OST를 부탁해 온 것은 처음이었다. 남자 배우가 '형 노래 메인 테마 하나 해줘요'는 처음이었다. 내가 너무 힘든 일이 있는 사이에 좋은 복권 같은 일이라 너무 좋았다"고 말했다.

박서준은 "제가 믿는 말 중에 하나가 있다. ‘너무 좋은 일이 오기 전에 너무 힘든 일이 있다’는 말이다. 저는 그걸 믿는다"고 했다.

이어 "그래서 기사 뜨고 이럴 때도 특별히 연락을 안 하는 게 맞다고 생각했다. 반대로 생각해서 저도 그게 싫을 것 같아서 연락 안 드렸지만 오늘 이렇게 만나서 그 얘기는 꼭 하고 싶었다. 분명히 앞으로 너무 좋을 일이 있을 거다. 잘 필터링이 됐다"고 말했다.

