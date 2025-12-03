홍라희, 이재용에 삼성물산 지분 1.06% 증여

그룹 전반 지배력 강화에 힘 실려
이건희 삼성 선대회장의 부인인 홍라희 리움미술관 명예관장이 삼성물산 주식 전량을 이재용 삼성전자 회장에게 증여한다.
삼성물산은 홍 명예관장이 장남 이 회장에게 보유하고 있는 삼성물산 주식 전량(180만8577주·지분율 기준 1.06%)을 증여한다고 2일 공시했다. 증여계약 체결일은 지난달 28일로, 체결일 종가(22만5000원) 기준으로 계산하면 4070억원 규모다. 증여일은 내년 1월2일이다.
현재 이 회장의 삼성물산 지분은 19.76%로, 증여 후 지분은 20.82%로 늘어난다. 홍 명예관장의 지분은 0%가 된다.
홍 명예관장의 증여는 이 회장이 삼성그룹 전반에 대한 지배력을 강화하는 데 힘을 실어준 것이라는 분석이 나온다. 삼성물산은 삼성그룹의 지배구조 정점에 있는 회사로, 이 회장 등 삼성 오너일가는 삼성물산 지분을 통해 그룹 전반을 지배하고 있다. 삼성물산이 삼성생명을 지배하고 삼성생명이 다시 삼성전자에 영향력을 행사하는 구조다.
삼성 안팎에선 홍 명예관장이 이 회장을 격려하는 차원에서 증여에 나섰다는 해석도 제기된다. 증여계약이 체결된 지난달 28일은 이 회장과 홍 명예관장이 이 회장의 장남 지호씨의 제139기 해군·해병대 사관후보생 수료 및 임관식에 참석한 날이다. 임관식에는 이 회장 동생인 이서현 삼성물산 사장도 동행했다.
이 회장은 이번 증여로 2000억원 이상의 증여세를 부담할 것으로 보인다. 증여분이 30억원을 초과해 최고세율인 50%가 적용되고, 여기에 경영권 프리미엄을 반영한 최대주주 할증(20%) 평가가 더해져 증여재산 가액이 높아진다.
삼성 오너일가는 이 선대회장의 유산을 상속한 뒤 약 12조원에 달하는 상속세를 2021년부터 5년간 6회에 걸쳐 연부연납 방식으로 세금을 내고 있다. 마지막 상속세 납부는 내년 4월이다.
