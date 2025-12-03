홍라희, 이재용에 삼성물산 지분 1.06% 증여

이건희 삼성 선대회장의 부인인 홍라희 리움미술관 명예관장이 삼성물산 주식 전량을 이재용 삼성전자 회장에게 증여한다.

삼성물산은 홍 명예관장이 장남 이 회장에게 보유하고 있는 삼성물산 주식 전량(180만8577주·지분율 기준 1.06%)을 증여한다고 2일 공시했다. 증여계약 체결일은 지난달 28일로, 체결일 종가(22만5000원) 기준으로 계산하면 4070억원 규모다. 증여일은 내년 1월2일이다.

이재용 삼성전자 회장과 홍라희 리움미술관 명예관장이 지난 11월 28일 경남 창원시 진해구 해군사관학교에서 열린 '제139기 해군사관후보생 임관식'에 참석하고 있다. 공동취재사진

현재 이 회장의 삼성물산 지분은 19.76%로, 증여 후 지분은 20.82%로 늘어난다. 홍 명예관장의 지분은 0%가 된다.

홍 명예관장의 증여는 이 회장이 삼성그룹 전반에 대한 지배력을 강화하는 데 힘을 실어준 것이라는 분석이 나온다. 삼성물산은 삼성그룹의 지배구조 정점에 있는 회사로, 이 회장 등 삼성 오너일가는 삼성물산 지분을 통해 그룹 전반을 지배하고 있다. 삼성물산이 삼성생명을 지배하고 삼성생명이 다시 삼성전자에 영향력을 행사하는 구조다.

삼성 안팎에선 홍 명예관장이 이 회장을 격려하는 차원에서 증여에 나섰다는 해석도 제기된다. 증여계약이 체결된 지난달 28일은 이 회장과 홍 명예관장이 이 회장의 장남 지호씨의 제139기 해군·해병대 사관후보생 수료 및 임관식에 참석한 날이다. 임관식에는 이 회장 동생인 이서현 삼성물산 사장도 동행했다.

이 회장은 이번 증여로 2000억원 이상의 증여세를 부담할 것으로 보인다. 증여분이 30억원을 초과해 최고세율인 50%가 적용되고, 여기에 경영권 프리미엄을 반영한 최대주주 할증(20%) 평가가 더해져 증여재산 가액이 높아진다.

삼성 오너일가는 이 선대회장의 유산을 상속한 뒤 약 12조원에 달하는 상속세를 2021년부터 5년간 6회에 걸쳐 연부연납 방식으로 세금을 내고 있다. 마지막 상속세 납부는 내년 4월이다.

