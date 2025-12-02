K팝 콘서트의 대세가 된 디지털 포토카드 티켓

콘서트·공연을 사랑하는 이에겐 티켓도 추억이 담긴 특별한 기록이다. K-팝을 필두로 한 K-컬처가 전 세계적으로 주목받으며 콘서트 티켓도 굿즈화하는 시대가 열렸다. 특히 콘서트에서 포토카드와 티켓 형태를 결합한 ‘디지털 포토카드 티켓’이 대세로 자리매김하고 있다. 암호화된 NFC칩을 내장한 디지털 포토카드 티켓은 입장 절차를 간소화하고, 위조와 복제가 불가능하며 높은 소장 가치를 지닌다.

콘서트 현장에서 확산되고 있는 디지털 포토카드 티켓. 부스터랩 제공

국내에선 나훈아 콘서트에서 ‘디지털 포토카드 티켓’이 처음 도입됐다. 입장기기에 티켓을 태그함과 동시에 비대면으로 입장이 가능해 편리성을 인정받았고, 위조나 복제가 불가능해 안정성도 인정받았다. 더불어 대형 콘서트 및 페스티벌 공연의 관람객 데이터를 실시간으로 파악할 수 있어 출입관리에도 효율적이라는 평을 받았다. 실제 디지털 포토카드 티켓을 사용한 관객들의 반응도 뜨거웠다. “교통카드처럼 태그만 하고 들어가서 편하다”, “종이 티켓은 찢어지거나 훼손될 가능성이 컸는데 보관하기 편하다”, “포토카드처럼 생겨서 너무 이쁘다” 등의 후기들이 쏟아졌다.

이후 디지털 포토카드 티켓은 god, 블랙핑크, 스트레이키즈, 위너, 있지, 트와이스, 임영웅, 에이핑크, 몬스타엑스, 제로베이스원, 동방신기, NCT DREAM, 하이라이트, 슈퍼주니어, 샤이니, 보아, 조용필 등 대형 콘서트에서 활용됐다. 박은빈, 이준기, 박서준, 박보검 등 배우들의 팬미팅이나 팬콘서트에서도 활용되며 티켓 시장에서의 입지를 확고히 했다. 디지털 포토카드 티켓 제작사인 부스터랩 관계자는 2일 “디지털 포토카드 티켓을 사용하려는 아티스트와 기획사가 많아지는 추세”라며 “도입 공연의 수가 2023년에 비해 2024년 2배로 늘었고, 올해는 3배로 늘었다”고 밝혔다. 현재까지 발행된 디지털 포토카드 티켓 매수는 250만장을 돌파했다는 설명이다.

