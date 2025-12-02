모델하우스 응대 불만에 차량 불 지른 50대 구속…"도주 우려"

모델하우스 직원의 응대에 불만을 품고 주차된 차량에 불을 지른 50대가 구속됐다.



울산 남부경찰서는 2일 일반 건조물 등 방화 혐의로 50대 A씨를 구속했다.

화재 현장. 연합뉴스

이날 오후 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 울산지방법원은 "도주 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다.



A씨는 지난달 28일 0시 12분께 울산의 한 모델하우스 지상 주차장에 주차된 BMW 하이브리드 차량에 불을 지른 혐의를 받는다.



이 불로 다친 사람은 없었지만, 차량 1대가 전소돼 소방서 추산 1억원 규모의 재산 피해가 났다.



경찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 토대로 A씨 동선을 추적해 범행 이튿날 오후 10시 33분께 주거지에 있는 A씨를 긴급체포했다.



경찰 조사 결과 A씨는 모델하우스 직원의 응대에 불만을 품고 범행한 것으로 나타났다.



다만 불이 난 차량은 A씨를 응대했던 직원이 아닌 같은 모델하우스에서 근무하는 다른 직원의 소유인 것으로 파악됐다.



경찰은 사건 조사를 마무리한 뒤 A씨를 조만간 구속 송치할 예정이다.

<연합>

